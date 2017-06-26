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قطار تونس-غار الدماء:إصابة 23 مسافرا اثر خروج 3 عربات عن السكة

Lundi 26 Juin 2017
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بــاب نــات - أسفر خروج 3 عربات للقطار الرابط بين تونس و غار الدماء عن السكة على مستوى النقطة الكيلومترية 53 بين مجاز الباب و برج التومي عن إصابة 23 مسافرا بجروح وصفت بالطفيفة تم نقلهم الى المستشفى المحلي بمجاز الباب وفق معطيات أولية فيما بقي المسافرون تحت شمس حارقة بعد تعطل الرحلة و تدخل أعوان المحطة لإرجاع العربات الجانحة الى السكة.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة صحة ان الوزارة قامت بتسخير سيارات الاستعجالي لنقل الجرحى وإحالتهم إلى كل من مستشفيات مجاز الباب وطبربة والقصاب.
وقد تم وفق حصيلة أولية تسجيل 20 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف المسافرين.وتولت وزارة الصحة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للاحاطة بالمصابين في أحسن الظروف.





Publié le:2017-06-26 20:14:26

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