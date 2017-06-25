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وحدات الأمن الوطني بالفحص تتمكن من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة السيارات

Dimanche 25 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت إحدى الفرق الأمنية بالفحص، التابعة لمنطقة الشرطة بزغوان، مساء أمس السبت، من "إلقاء القبض على ثلاثة أفراد ينشطون ضمن عصابة تخصصت في سرقة السيارات، من بينهم شخص صادرة في شأنه مناشير تفتيش من أجل سرقة السيارات"، وذلك استنادا إلى مصدر أمني .
وقد أمكن إيقاف هؤلاء العناصر بمدينة الفحص وهم بصدد مقايضة مواطن أصيل المنطقة، لاسترجاع سيارته التي كانت سرقت منه في فترة سابقة.
وقد تم إيقافهم والإحتفاظ بهم لمواصة التحقيق معهم وإحالتهم على القضاء"، حسب المصدر الأمني ذاته.
مر



Publié le:2017-06-25 18:08:25

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1 de 1 commentaires pour l'article 144530

Karimyousef  (France)  |Dimanche 25 Juin 2017 à 18h 34m |           
La lutte contre la criminalité et les criminels doit rester une priorité pour le gouvernement.
ces malfrats doivent etre sanctionnés sans pitié par la justice.
les gens doivent comprendre que le travail est le seul moyen de s'enrichir ou d'acquerir des biens .



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