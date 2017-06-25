وحدات الأمن الوطني بالفحص تتمكن من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة السيارات

Dimanche 25 Juin 2017



بــاب نــات - تمكنت إحدى الفرق الأمنية بالفحص، التابعة لمنطقة الشرطة بزغوان، مساء أمس السبت، من "إلقاء القبض على ثلاثة أفراد ينشطون ضمن عصابة تخصصت في سرقة السيارات، من بينهم شخص صادرة في شأنه مناشير تفتيش من أجل سرقة السيارات"، وذلك استنادا إلى مصدر أمني .

وقد أمكن إيقاف هؤلاء العناصر بمدينة الفحص وهم بصدد مقايضة مواطن أصيل المنطقة، لاسترجاع سيارته التي كانت سرقت منه في فترة سابقة.

وقد تم إيقافهم والإحتفاظ بهم لمواصة التحقيق معهم وإحالتهم على القضاء"، حسب المصدر الأمني ذاته.

مر







Publié le:2017-06-25 18:08:25



cadre-94935f71a45e32a51dfd883d63bcea8b-2017-06-25 18:08:25