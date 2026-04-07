المركز الثقافي الدولي بالحمامات يستضيف سلسلة من المعارض التشكيلية المتنوعة لفنانين من جنسيات مختلفة

يستضيف المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال الموسم الثقافي 2026 / 2027، سلسلة من المعارض التشكيلية، لـ15 فنانا من تونس والخارج.وتُستهل سلسلة المعارض مع الفنان سامي بن عامر بمعرضه "الأرض الروحية"، الذي سيُقام من 10 إلى 24 أفريل 2026، لتُختتم بمعرض الفنان التونسي طارق السويسي الذي سيُنتظم من 19 فيفري إلى 5 مارس 2027.وفضلا عن المعارض، تضم هذه البرمجة التي أعلن عنها المركز إقامة فنية بمشاركة ثلاثة فنانين وهم "يونسيل لي" من كوريا الجنوبية و "كارمن بونارو" و"كارمن لينكا شيتان" من رومانيا، وذلك من 25 أوت إلى 22 سبتمبر 2026.وسيكون الجمهور على موعد مع برمجة فنية متنوعة تعزز تبادل التجارب والخبرات بين مبدعين من ثقافات مختلفة.ويمكن لأحباء الفن التشكيلي أن يكتشفوا على امتداد الموسم الثقافي الحالي، عديد الأعمال الفنية لتشكيليين من الجزائر وإيطاليا وبلجيكا ومدغشقر ورومانيا. وتتوزع روزنامة المعارض كالآتي :معرض "الأرض الروحية" للفنان سامي بن عامر من 10 إلى 24 أفريل 2026معرض الفنانة التونسية سلمى السماوي من 1 إلى 15 ماي 2026معرض الفنانة التونسية ضحى الترعي من 22 ماي إلى 5 جوان 2026معرض الفنانة التونسية سلوى الجوادي من 12 إلى 26 جوان 2026معرض الفنانة التونسية حياة المؤدب القاسمي من 3 إلى 18 جويلية 2026معرض الفنانة التونسية مريم التايب من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2026معرض الفنان الجزائري محمد شافع وزاني من 16 إلى 30 أكتوبر 2026معرض الفنانة التونسية فائزة القاسمي من 6 إلى 20 نوفمبر 2026معرض الفنان Ulrich Mozer HOUDONOU ، من مدغشقر، من 27 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2026معرض الفنانة الإيطالية Michele Giangrande، من 18 ديسمبر 2026 إلى 1 جانفي 2027معرض الفنانة الإيطالية Grazia Tagliente، من 8 إلى 22 جانفي 2027معرض الفنان البلجيكي Jean-Claude Frisque، من 29 جانفي إلى 12 فيفري 2027معرض الفنان التونسي طارق السويسي من 19 فيفري إلى 5 مارس 2027.خ س