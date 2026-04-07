Babnet   Latest update 14:31 Tunis

المركز الثقافي الدولي بالحمامات يستضيف سلسلة من المعارض التشكيلية المتنوعة لفنانين من جنسيات مختلفة

<img src=http://www.babnet.net/images/9/centre-culturel-hammamet2.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 14:11 قراءة: 1 د, 28 ث
      
يستضيف المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال الموسم الثقافي 2026 / 2027، سلسلة من المعارض التشكيلية، لـ15 فنانا من تونس والخارج.

وتُستهل سلسلة المعارض مع الفنان سامي بن عامر بمعرضه "الأرض الروحية"، الذي سيُقام من 10 إلى 24 أفريل 2026، لتُختتم بمعرض الفنان التونسي طارق السويسي الذي سيُنتظم من 19 فيفري إلى 5 مارس 2027.


وفضلا عن المعارض، تضم هذه البرمجة التي أعلن عنها المركز إقامة فنية بمشاركة ثلاثة فنانين وهم "يونسيل لي" من كوريا الجنوبية و "كارمن بونارو" و"كارمن لينكا شيتان" من رومانيا، وذلك من 25 أوت إلى 22 سبتمبر 2026.
وسيكون الجمهور على موعد مع برمجة فنية متنوعة تعزز تبادل التجارب والخبرات بين مبدعين من ثقافات مختلفة.

ويمكن لأحباء الفن التشكيلي أن يكتشفوا على امتداد الموسم الثقافي الحالي، عديد الأعمال الفنية لتشكيليين من الجزائر وإيطاليا وبلجيكا ومدغشقر ورومانيا. وتتوزع روزنامة المعارض كالآتي :
معرض "الأرض الروحية" للفنان سامي بن عامر من 10 إلى 24 أفريل 2026
معرض الفنانة التونسية سلمى السماوي من 1 إلى 15 ماي 2026
معرض الفنانة التونسية ضحى الترعي من 22 ماي إلى 5 جوان 2026
معرض الفنانة التونسية سلوى الجوادي من 12 إلى 26 جوان 2026
معرض الفنانة التونسية حياة المؤدب القاسمي من 3 إلى 18 جويلية 2026
معرض الفنانة التونسية مريم التايب من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2026
معرض الفنان الجزائري محمد شافع وزاني من 16 إلى 30 أكتوبر 2026
معرض الفنانة التونسية فائزة القاسمي من 6 إلى 20 نوفمبر 2026
معرض الفنان Ulrich Mozer HOUDONOU ، من مدغشقر، من 27 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2026
معرض الفنانة الإيطالية Michele Giangrande، من 18 ديسمبر 2026 إلى 1 جانفي 2027
معرض الفنانة الإيطالية Grazia Tagliente، من 8 إلى 22 جانفي 2027
معرض الفنان البلجيكي Jean-Claude Frisque، من 29 جانفي إلى 12 فيفري 2027
معرض الفنان التونسي طارق السويسي من 19 فيفري إلى 5 مارس 2027.
خ س
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326998

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-11
26°-13
27°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>