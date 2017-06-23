ياسمين بوصباح المتفوقة وطنيا في شعبة الآداب: طموحي دراسة الفلسفة او الحقوق في جامعة ''السوربون''

شغف ياسمين بدراسة الفلسفة والحقوق والعلوم السياسية، منذ صباها، دفعها الى اعادة التوجيه لشعبة الآداب حين كانت في السنة الثانية ثانوي بالمعهد النموذجي في صفاقس مسلك علوم واختيار الدراسة في معهد الطيب المهيري، حسب قولها .
وأضافت أن اختيارها التضحية بالدراسة في المعهد النموذجي والالتحاق بمعهد الطيب المهيري من اجل تحقيق اهدافها وطموحاتها لقي تشجيعا من قبل عائلتها وأساتذتها ممّا دفعها الى الايمان اكثر بقدراتها في المجال الادبي ومزيد العمل والمثابرة من أجل تحقيق التفوق المأمول، مؤكدة أن سرّ نجاحها يكمن في حسن اختيار الشعبة وكيفية الدراسة مع التوفيق بين الدراسة والترفيه وأن طموحها بعد تفوقها وطنيا في شعبة الآداب هو دراسة الفلسفة أو الحقوق في جامعة "السوربون" في العاصمة الفرنسية.
هب/أمل/جود
Publié le:2017-06-23 18:23:29
Par:charles (France )
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