ياسمين بوصباح المتفوقة وطنيا في شعبة الآداب: طموحي دراسة الفلسفة او الحقوق في جامعة ''السوربون''

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات - تألّقت التلميذة المتفوقة وطنيا في شعبة الآداب من معهد الطيب المهيري بصفاقس ياسمين بوصباح، خلال الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2017 ، إثر حصولها على معدل 05ر16 وهي من مواليد 6 نوفمبر 1998 وقد كان التألق والنجاح حقيقة مؤكدة بالنسبة لها منذ اختيارها إعادة التوجيه من مسلك العلوم الى شعبة الآداب"، وفق ما صرحت به لمراسلة (وات) بالجهة.



شغف ياسمين بدراسة الفلسفة والحقوق والعلوم السياسية، منذ صباها، دفعها الى اعادة التوجيه لشعبة الآداب حين كانت في السنة الثانية ثانوي بالمعهد النموذجي في صفاقس مسلك علوم واختيار الدراسة في معهد الطيب المهيري، حسب قولها .



وأضافت أن اختيارها التضحية بالدراسة في المعهد النموذجي والالتحاق بمعهد الطيب المهيري من اجل تحقيق اهدافها وطموحاتها لقي تشجيعا من قبل عائلتها وأساتذتها ممّا دفعها الى الايمان اكثر بقدراتها في المجال الادبي ومزيد العمل والمثابرة من أجل تحقيق التفوق المأمول، مؤكدة أن سرّ نجاحها يكمن في حسن اختيار الشعبة وكيفية الدراسة مع التوفيق بين الدراسة والترفيه وأن طموحها بعد تفوقها وطنيا في شعبة الآداب هو دراسة الفلسفة أو الحقوق في جامعة "السوربون" في العاصمة الفرنسية.

هب/أمل/جود







Publié le:2017-06-23 18:23:29

