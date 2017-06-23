الداخلية: تعرض أمنيين إلى حروق وجروح بمنطقة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 14:38:08

- أفادت وزارة الداخلية بأن "أعمال عنف استهدفت أمنيين، ليلة أمس الخميس، بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، على إثر الخلاف الذي نشب بين عدد من متساكني المنطقة، أسفرت عن تعرض أربعة أعوان، أثناء مباشرتهم لمهامهم، إلى حروق في أماكن مختلفة بأجسادهم، جرّاء رمي القوارير الحارقة "مولوتوف" على السيارات الأمنية".وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن "أحد الأعوان حالته خطيرة وتمّ نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس وقد وضع تحت العناية المركزة"، مضيفة أن "عونين آخرين تعرضا إلى إصابات متفاوتة الخطورة، جرّاء إصابتهما بالمقذوفات الصلبة والحجارة".كما أشارت إلى حرق سيارة إدارية أمنية موضوعة على ذمة مركز الأمن الوطني ببئر الحفي.يذكر أن خلافا نشب أمس الخميس بالسوق الأسبوعية بمعتمدية بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد بين عدد من متساكني المنطقة، نتج عنه وفاة شاب بعد طعنه بسكين، مستوى الظهر، من قبل شاب آخر.ليلى