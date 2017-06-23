الداخلية: تعرض أمنيين إلى حروق وجروح بمنطقة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن "أحد الأعوان حالته خطيرة وتمّ نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس وقد وضع تحت العناية المركزة"، مضيفة أن "عونين آخرين تعرضا إلى إصابات متفاوتة الخطورة، جرّاء إصابتهما بالمقذوفات الصلبة والحجارة".
كما أشارت إلى حرق سيارة إدارية أمنية موضوعة على ذمة مركز الأمن الوطني ببئر الحفي.
يذكر أن خلافا نشب أمس الخميس بالسوق الأسبوعية بمعتمدية بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد بين عدد من متساكني المنطقة، نتج عنه وفاة شاب بعد طعنه بسكين، مستوى الظهر، من قبل شاب آخر.
ليلى
Publié le:2017-06-23 14:38:08
Par:oceanus (Spain )
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