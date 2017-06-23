نابل: اقتراح غلق 34 محلا مفتوحا للعموم من بينها نزل سياحي

وأوضح المصدر ذاته أن "اقتراحات الغلق شملت نزلا سياحيا، ومحلات لبيع الدواجن ومشتقاتها، ومحلات لبيع الأسماك ومحلات قصابة ومحلات بيع المثلجات ومخابز ومقاهي".
وبين أنه "تم خلال نفس الفترة، القيام ب200 تحليل جرثومي على المواد الغذائية المعروضة والمخزنة للتثبت من صلاحياتها، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرا عدليا وتوجيه 1855 إنذارا كتابيا"، لافتا إلى ان "الاخلالات تتعلق بالخصوص بعدم العناية بالنظافة العامة بالمحلات".
وأبرز في السياق ذاته أنه "تم حجز 1550 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها 900 لتر من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير".
وذكر ان "19 فريقا يؤمنون القيام بعمليات المراقبة، بهدف الوقاية من الأمراض التي تسببها المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وخاصة التسممات الغذائية، وللتصدي لظاهرة بيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الجاري بها العمل".
فتح/باشا
Publié le:2017-06-23 15:26:39
Par:oceanus (Spain )
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