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نابل: اقتراح غلق 34 محلا مفتوحا للعموم من بينها نزل سياحي

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت فرق المراقبة الصحية التابعة للادارة الجهوية للصحة بنابل خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان من القيام ب5221 زيارة تفقد صحي بمختلف معتمديات الولاية أسفرت عن اقتراح غلق 34 محلا مفتوح للعموم لانعدام شروط النظافة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية عمر السليمي مراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن "اقتراحات الغلق شملت نزلا سياحيا، ومحلات لبيع الدواجن ومشتقاتها، ومحلات لبيع الأسماك ومحلات قصابة ومحلات بيع المثلجات ومخابز ومقاهي".
وبين أنه "تم خلال نفس الفترة، القيام ب200 تحليل جرثومي على المواد الغذائية المعروضة والمخزنة للتثبت من صلاحياتها، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرا عدليا وتوجيه 1855 إنذارا كتابيا"، لافتا إلى ان "الاخلالات تتعلق بالخصوص بعدم العناية بالنظافة العامة بالمحلات".
وأبرز في السياق ذاته أنه "تم حجز 1550 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها 900 لتر من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير".
وذكر ان "19 فريقا يؤمنون القيام بعمليات المراقبة، بهدف الوقاية من الأمراض التي تسببها المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وخاصة التسممات الغذائية، وللتصدي لظاهرة بيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الجاري بها العمل".
فتح/باشا



Publié le:2017-06-23 15:26:39

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