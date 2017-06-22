''حوالي 88 بالمائة من النساء الريفيات صرحن بان الدولة ليست جادة بشان تحسين اوضاعهن'' (منظمة انا يقظ)

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 14:02:12

- أفادت مديرة مشروع تعزيز تشريك المرأة الريفية في الحياة العامة بمنظمة "انا يقظ" يسرى مقدم ان 87,9 بالمائة من النساء الريفيات صرحن بان الدولة ليست جادة بشان تحسين وضع المرأة في المناطق الريفية وذلك وفق سبر أراء قامت به المنظمة واستهدف 680 امرأة من 8 ولايات تونسية.وأكدت المقدم خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة اليوم الخميس بالعاصمة للاعلان عن نتائج سبر الآراء أن "العلاقة التي تجمع المرأة الريفية والسلطات المحلية تتميز بعدم الثقة و خاصة بعد خيبة الأمل وعدم تفعيل الوعود المعلن عنها خلال فترة الانتخابات السابقة و انخفاض عدد زيارات المسؤولين لهذه لمناطق التي تعاني الفقر والبطالة والتهميش وعدم تغيير وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية" حسب تقديرها.ولفتت في هذا السياق الى ان 53 بالمائة من النساء المستجوبات في المناطق الريفية بولايات ( قابس وجندوبة وسوسة ونابل وصفاقس وسيدي بوزيد وتوزر والقيروان) لا ينوين التصويت خلال الانتخابات البلدية القادمة لطول المسافات الفاصلة بين منازلهن ومراكز الاقتراع حسب تصريح 33 بالمائة من العينة المستجوبة ولغياب الثقة حسب 3 بالمائة منهن.و في ما يتعلق بمدى ثقة النساء المستجوبات في الحكومة ورئيس الجمهورية وفي السلطة المحلية وفي أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام أوضحت مديرة المشروع أن الأرقام تبعث على القلق فقد صرحت 50,6 بالمائة فقط منهن بأنهن يثقن في الحكومة و43 بالمائة لديهن ثقة في رئيس الجمهورية و55,6 بالمائة في وسائل الإعلام وتنخفض هذه النسب عندما يتعلق الأمر بالولاة حيث لا تتعدى نسبة الثقة 29 بالمائة تقريبا.من جهته ابرز المنسق الميداني لمشروع تعزيز تشريك المرأة الريفية في الحياة العامة موفق الزواري ان اهم التوصيات التي خلص إليها هذا المشروع هي تكثيف العمل على وضع نظام قائم على اللامركزية لتمكين المرأة من تحقيق الازدهار وتشجيعها على المشاركة الفعلية في آليات اخذ القرار ودعم تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واستحثاث مشاريع تنموية لفائدتها و استعادة ثقة المراة في المنظومة السياسية وتحسين التغطية الإعلامية لمشاكل المراة الريفية .نج