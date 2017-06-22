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Economie

إسترجاع 326 هك من الأراضي الفلاحية الدولية بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - أكد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، أن الدولة إسترجعت اليوم الإربعاء، عقارين فلاحيين تبلغ مساحتهما 326 هكتارا، كائنين في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان.

وأضاف كرشيد، في تصريح إعلامي، خلال زيارة ميدانية أداها إلى ولاية القيروان، للإطلاع على عملية استرجاع العقارات الدولية الفلاحية، أن مساحة العقار الأول تبلغ 186 هك، في حين يمسح العقار الثاني 140 هك، مضيفا أن عملية إسترجاع هذين العقارين تمت إثر تنفيذ قرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الجهوية.

وأبرز حرص الحكومة على محاربة كافة عمليات الإستيلاء على العقارات الدولية أو المهملة أو المعتدى عليها أو التي وقع تسوغها بأسعار بخسة، مؤكدا أهمية تثمين العقار الدولي وإعطائه القيمة التي يستحق، وإدخاله في الدورة الاقتصادية في إطار القانون.
أما على المستوى الوطني، فقد أفاد كرشيد بأن الأراضي التي إسترجعتها الحكومة إلى حد الآن بلغت أكثر من 16 ألف هك في كامل تراب الجمهورية، وقد تمّ تسليم هذه العقارات إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية للتعهد بها، في إنتظار إعادة توظيفها لاحقا.
تجدر الإشارة، إلى أن الدولة إسترجعت مؤخرا ثلاثة عقارات دولية فلاحية بمساحة 187 هكتارا، كائنة بمعتمديات منزل المهيري و الوسلاتية من ولاية القيروان.
يارا



Publié le:2017-06-22 08:09:49

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