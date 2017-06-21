الفرع الجهوي لبنك التضامن في القصرين يصادق على اكثر من 200 مشروع خلال الأشهر الخمسة المنقضية من سنة 2017

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 18:06:46

- صادق الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن في القصرين ، خلال الأشهر الخمسة المنقضية من سنة 2017 ، على حوالي 229 مشروع بقيمة جملية تناهز 4 مليارات و645 الف دينار وفق مدير الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بالقصرين ابراهيم خضراوي .وأوضح خضراوي صباح اليوم الاربعاء ، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، ان "هذه المشاريع توزعت على قطاعات الفلاحة ب25 مشروع بقيمة جملية تبلغ 500 ألف دينار والصناعات التقليدية ب37 مشروعا بقيمة جملية تصل إلى حوالي 200 الف دينار والمهن الصغرى بحوالي 89 مشروعا بكلفة تبلغ 650ر1 مليون دينار قطاع الخدمات الذي حضي بنصيب الأسد من حيث عدد المشاريع المصادق عليها والمقدرة ب98 مشروعا ومن حيث التمويلات المرصودة لهذه المشاريع البالغة قرابة و321ر2 مليون دينار".وأكّد أن " تدخّلات البنك التونسي للتضامن بالجهة سجلت خلال سنة 2016 تطورا ملحوظا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية ، حيث ساهم البنك في تمويل 587 مشروعا توزّع على جلّ القطاعات ، مؤكّدا بالمناسبة ان ولاية القصرين تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في إسناد القروض و المرتبة الأخيرة في نسب استخلاصها، مرجعا ذلك إلى ضعف النسيج الاقتصادي بالجهة وقلة الوعي لدى المواطن بضرورة استخلاص قرضه والى عدم استمرارية بعض المشاريع وفشلها وخاصة مشاريع تربية الماشية نظرا للظروف المناخية الصعبة بالولاية .ولفت المصدر ذاته إلى أن الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بالقصرين يركّز على المشاريع المجدّدة وذات الجدوى والمردودية حسب قوله، مضيفا أن فرع القصرين يعمل على تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بغية توعية الشباب وحثّهم على الإقبال على بعث مشاريع مجددة ومربحة لضمان نجاحها وديمومتها ولتوعيتهم بضرورة استخلاص قروضهم حتى لا يحرموا غيرهم من الحصول على قرض كما يعمل على ايجاد الحلول الضرورية للمشاريع المتعثّرة .لطيفة/جود