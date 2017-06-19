أكثر من 30 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني

وأفاد وزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس، لدى اشرافه على انطلاق الاختبارات بمركز الامتحان بالمدرسة الإعدادية النموذجية نهج علي طراد بمنفلوري بالعاصمة، أن عدد المترشحين لاجتياز هذا الامتحان هذه السنة سجل تراجعا بنحو ألفي مترشح مقارنة مع السنة الفارطة حيث قدر عددهم ب 32 ألف و83 مترشحا.
وأكد الإستعداد الجيد لانجاز هذه الامتحانات مشيرا إلى أنه تم تخصيص 267 مركزا للاختبارات و27 مركزا لايداعها وأربع مراكز تجميع و6 مراكز للإصلاح.
وأفاد مدير عام الامتحانات، عمر الولباني، أنه قد تم اتخاذ جملة من الاجراءات الاستثنائية على غرار تمتيع 16 مترشحا لهم إعاقات عضوية طفيفة، بإضافة ثلث الوقت القانوني و13 آخرين بتكبير الخط، و6 من اجراء الامتحان بكتابة براي ( بن عروس) مشيرا إلى أن العدد الجملي للتلاميذ المسجلين بالسنة التاسعة أساسي يتجاوز 125 ألف تلميذ.
كما اطلع وزير التربية بمركز الاصلاح بالمدرسة الاعدادية النموذجية نهج علي طراد، على سير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية في مادتي العربية والانقليزية الخاصة بالمترشحين لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية التي اجتازها التلاميذ أيام 15 و16 و17 جوان الجاري.
عفاف /بهج
Publié le:2017-06-19 11:26:59
Par:mandhouj (France )
Sur:فضيحة الايقافات في صفوف جماهير النادي العريق : ثلاثة احتمالات مأساوية