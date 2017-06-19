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Economie

وحدات الحرس الوطني تحبط 106 عملية تهريب لبضائع تتجاوز قيمتها 3 مليون و669 الف دينار خلال الاسبوع المنقضي

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 11 الى 17 جوان من إحباط 106 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة فيها بـ 3 مليون و669 ألف و444 دينار.

واشارت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه تم خلال نفس الفترة إلقاء القبض على 618 شخصا مفتشا عنهم وإيقاف 6 عناصر تكفيريّة مفتش عنها من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإيقاف 11 عنصرا آخرين مُشتبهٌ فيهم بالإنضمام إلى تنظيم إرهابي.

كما تم حجز 55 سيّارة وشاحنة مفتش عنها وحجز بندقيتي صيد ومسدّس و46 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة الى جانب حجز 155 قرصا مخدّرا و47 غرام من مخدّر "الكوكايين".
واضاف البلاغ انه تم إحباط عمليّتي إجتياز الحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 16 مجتازا الى جانب إحباط 4 عمليّات إجتياز الحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 24 مجتازا.
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Publié le:2017-06-19 11:25:18

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