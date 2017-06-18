السليطي : ''وشواشة'' لم تتعلق به جرائم إرهابية

Dimanche 18 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-18 11:49:19

- أكد سفيان السلطي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن ما تم تداولته بعض المواقع الالكترونية من أن قطب مكافحة الإرهاب أطلق سراح شخص موضوع إقامة جبرية لا أساس له من الصحة، مبرزا أن المعني بالأمر، الهادي يحيى، المعروف بكنية "وشواشة" لم يكن أساسا خاضعا للإقامة الجبرية أو للمراقبة الإدارية.ولاحظ السليطي، في تصريح لـ(وات) يوم السبت، وجود خلط في هذا الموضوع، حيث أن ملف "وشواشة" أحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمقتضى قرار تخلي من النيابة العمومية بقفصة وبعد البحث والتحري معه تبين أن الجرائم التي تعلقت به جرائم حق عام وجرائم ديوانية ولا علاقة لها بالجرائم الإرهابية وهو ما أفضى إلى إرجاع الملف لوكيل الجمهورية بقفصة "لانتفاء الصبغة الإرهابية على الوقائع"، وبناء عليه قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إطلاق سراحه فيما يتعلق بهذا الملف لانتهاء آجال الاحتفاظ المنصوص في قانون مكافحة الإرهاب، مع الإبقاء عليه في حالة احتفاظ على ذمة قضايا الحق العام والإذن بتقديمه للنيابة العمومية بقفصة.وأكد السليطي أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لا يتعهد بالجرائم الديوانية ولا بجرائم التهريب إلا إذا كانت لها علاقة بالإرهاب، مشددا على أن القطب ينظر في قضايا الإرهاب والقضايا المتعلقة به فقط.