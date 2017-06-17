التسجيل ابتداء من يوم الاثنين في خدمة الSMS للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا

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بــاب نــات

BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف





Publié le:2017-06-17 12:16:20

- أعلنت وزارة التربية انه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2017 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الاثنين 19 جوان 2017 على الساعة 10 صباحا وذلك بتوجيه ارسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.وأوضحت الوزارة في بلاغ السبت انها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 600 مليم.وذكرت بان رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي ان يكون متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام