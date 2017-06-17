Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Tifraa Kitir  

التسجيل ابتداء من يوم الاثنين في خدمة الSMS للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة التربية انه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2017 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الارسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الاثنين 19 جوان 2017 على الساعة 10 صباحا وذلك بتوجيه ارسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:


BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.

وأوضحت الوزارة في بلاغ السبت انها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 600 مليم.

وذكرت بان رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي ان يكون متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام


Publié le:2017-06-17 12:16:20

cadre-faf34517d53de1af2c95a4966266413b-2017-06-17 12:16:20
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144203



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12682,1

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76033 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   737,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144203 994|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires