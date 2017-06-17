التسجيل ابتداء من يوم الاثنين في خدمة الSMS للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا

BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف
ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.
وأوضحت الوزارة في بلاغ السبت انها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة الى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال ل"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 600 مليم.
وذكرت بان رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي ان يكون متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام
Publié le:2017-06-17 12:16:20
Par:momo1 (Tunisia )
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