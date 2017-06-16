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إصابة مواطنة على مستوى الرجل في انفجار لغم بجبل السلوم

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتى، أنه على اثر ورود معلومة حول اصابة مواطنة، جراء انفجار لغم بجبل السلوم (ولاية القصرين) اليوم الجمعة، تحولت تشكيلة عسكرية على عين المكان مرفوقة بعربة إسعاف عسكرية مصفحة ، وبعنصر طبي عسكري قام بتقديم الإسعافات الأولية لها بعد أن تبين إصابتها على مستوى الرجل، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقى العلاج.

ولم يقدم الوسلاتي مزيدا من المعطيات عن هوية المواطنة أو عن سبب تواجدها بالجبل ، مشيرا إلى أن هذا الجانب من الموضوع يتكفل به القضاء.



Publié le:2017-06-16 12:08:45

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