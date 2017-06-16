تجميع 1ر2 مليون قنطار من صابة الحبوب الى حدود يوم الاربعاء

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 08:05:06

- أكد كاتب الدولة المكلف بالانتاج الفلاحي عمر الباهي أنه تم تجميع 1ر2 مليون قنطار من الحبوب الى حدود يوم، الأربعاء، مضيفا أن تقديرات الموسم ستكون في حدود 17 مليون قنطار أي بارتفاع بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط 2015 / 2016.وأضاف في تصريح ل(وات) خلال زيارة أداها، الخميس، الى ولاية القيروان رفقة كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي في إطار متابعة موسم الحصاد و متابعة مشاريع الماء الصالح للشراب، أن طاقة خزن الحبوب تصل حاليا إلى 7 ملايين قنطار لدى الخواص إضافة الى 5 مليون قنطار موجودة لدى ديوان الحبوب.واعتبر طاقة الخزن المتوفرة بالكافية لجمع صابة الحبوب لهذا الموسم.وأشار، في جانب اخر، الى أن عددا من المراكز ببعض مناطق الجمهورية تشكو من نقص في طاقة الخزن مما أدى إلى نوع من الاكتظاظ وصفوفا من الشاحنات تنتظر دورها لإفراغ حمولتها من الحبوب على غرار ما تشهده الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الأغالبة بالمنصورة، التي تبلغ طاقة الخزن لديها 16 الف قنطار ولكنها لا تفي بالحاجة في ظل وفرة المحصول.واكد عمر الباهي لدى معاينته عملية تجميع صابة الحبوب وأبرز الإشكاليات، التي تعترض الفلاح بهذا المركز أنه سيتم إبتداء من السنة القادمة الترفيع في طاقة خزن الحبوب بهذا المجمع من خلال بناء المزيد من الخزانات.وشدد على أنه سيتم تسهيل عملية خلاص الفلاحين من قبل ديوان الحبوب في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد القيام بعملية تعيير المحصول.ومن جانبه أكد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، أن الوزارة وضعت خطة خاصة بولاية القيروان لتلافي انقطاع مياه الشراب خاصة خلال الصائفة.وأشار، في هذا الاطار، إلى أن 6 منظومات للمياه من أصل 7 دخلت حيز التنفيذ، ولاحظ أن هناك مشاريع تشهد تعطيلا من طرف المواطنين على غرار مشروع الفتح تحول دون إيصال مياه الشرب.واطلع كاتبا الدولة خلال هذه الزيارة على تطوير منظومة الزراعات العطرية بالشركة التعاونية للخدمات الفلاحية السنبلة برقادة، التي خصصت حوالي 6 هك كتجربة نموذجية لزراعة حبوب البسباس، قصد ترويجها في السوق المحلية.كما اطلعا على أشغال القسط الثاني من مشروع الماء الصالح للشرب "مرزوق الفرخ" بمعتمدية الشراردة، الذي تقدر كلفته ب3،7 مليون دينار، وسينتفع به حوالي 600 عائلة.وتابع كاتبا الدولة أشغال إنجاز القسط الاول من مشروع الماء الصالح للشرب "بريكات عين سلطان" بمعتمدية نصر الله بكلفة 3،2 م د ويبلغ عدد المنتفعين حوالي 750 عائلة.كما شملت هذه الزيارة معاينة عملية الحصاد و التجميع ضيعة سيدي منصور 2 المختصة في انتاج الزراعات الكبرى والخضر وتربية الماشية بعمادة الفجيج بمنزل المهيري على مساحة 326 هك من بينها 130 هك زراعات كبرى و 104 هك اشجار مثمرة بالاضافة الى زيارة مركز تجميع الحبوب بمجمع الخدمات الفلاحية المتعددة بعبيدة الشرقية ومعاينة عملية الخزن.ويشار الى انه تم الى حد، الخميس، تجميع نحو 2،4 ألف قنطار من صابة الحبوب بالقيروان وتكون بذلك عملية الحصاد تقدمت بنسبة 90 بالمائة فيما وبنسبة تطور في الانتاج بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بموسم 2015 / 2016.م/يارا