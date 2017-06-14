"تونس الذكية تشارك في صالون ''فيفا تاك'' بباريس

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 20:09:40

- تشارك تونس في الدورة الثانية للصالون الدولي للتكنولوجيا الرقمية "فيفا تاك" الذي ينتظم من 15 الى 17 جوان 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس، حسب ما أعلنت عنه وزارة تكنلوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في بلاغ لها الاربعاء.ويمثل تونس في هذه التظاهرة برنامج تونس الذكية الذي يتراس وفدا يضم 50 مؤسسة تونسية ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.وتعد "فيفا تاك" واحدة من بين أكبر التظاهرات العلمية بفرنسا في مجال تكنولوجيا المعلوماتـ التي من المتوقع تستقبل قرابة 50 ألف مشارك من كافة أنحاء العالم و5 آلاف مؤسسة ناشئة بالعالم.وسيوقع برنامج تونس الذكية في اطار هذه التظاهرة، يوم الجمعة 16 جوان 2017 اتفاقية شراكة شركة طلان التي تعهدت بتوفير 1000 موطن شغل، في مشاريع يتم اطلاقها بتونس خلال الثلاث سنوات القادمة.وسيتخلل هذه التظاهرة مجموعة من المحاضرات وورشات عمل بحضور كبار مسؤولي الشركات الرائدة في المجال التكنولوجي.كما سيتم إطلاق 100 تحدي في شكل مجموعة من المخابر بالاشتراك مع شركات عالمية ناشطة في مجالات مختلفة قصد خلق شراكات جديدة بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الاتصال.وتهدف المشاركة التونسية في هذه التظاهرة، إلى التعريف بالإمكانيات والطاقات التونسية والبحث عن فرص لجلب الاستثمار والشراكة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والترويج للوجهة التونسية كقطب تكنولوجي عبر برنامج تونس الذكية.وستتولى 15 مؤسسة تونسية عرض منتوجاتها وخدماتها طيلة أيام التظاهرة، وتشمل قائمة العارضين التونسيين شركات منخرطة في إطار برنامج تونس الذكية بالإضافة إلى مؤسسات خاصة تنشط في مجال تكنولوجيا الاتصال.حر