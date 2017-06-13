صرصار: شروط تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية القادمة تختلف عن الانتخابات السابقة

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 22:43:03

- افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ان شروط تسجيل الناخبين لهذه السنة والذي ينطلق من يوم 19 جوان الجاري والى غاية 10 اوت 2017 ستكون مختلفة عن سنة 2014 حيث ستتم عملية التسجيل وفق العنوان الموجود ببطاقة التعريف واذا كان لدى الناخب ارتباط ببلدية اخرى يشترط الاستظهار بوثيقة تثبت ذلك واضاف صرصار( اعلن عن استقالته من الهيئة يوم 9 ماي ) خلال لقاء عقدته الهيئة اليوم الثلاثاء مع عدد من مكونات المجتمع المدني وخصص لاجراءات التسجيل والاعتماد خلال الانتخابات البلدية القادمة ، ان الناخب لا يحتاج الى اعادة التسجيل اذا كان مسجلا في انتخابات سنتي 2011 و 2014 الا اذا اراد الناخب تغيير مركز الاقتراع.واضاف ان الهيئة قد وضعت على ذمة المواطنين الراغبين في التسجيل نوعين من مكاتب التسجيل ، مكاتب ثابتة بمقرات الهيئة الفرعية للانتخابات ومقرات البلديات والمعتمديات ومكاتب البريد والمراكز التجارية ومحطات النقل الكبرى واخرى متنقلة وبين صرصار من جهة اخرى اهمية تدعيم دور المجتمع المدني كمحفز ورقيب للمؤسسات السياسية و ضرورة التحلي باليقظة من اجل الحفاظ على هذه المؤسسات مشيرا الى ان حفاظ المنظمات والجمعيات على مصداقيتها يتم بالعمل الجدي على تطوير قدرات منخرطيها وعلى الالتزام بالمعايير الدولية وبمدونات السلوك المتعلقة بنشاطها .ودعا صرصار مختلف مكونات المجتمع المدني الى مزيد تكثيف الجهود من اجل توعية المواطن التونسي بمفاهيم الديمقراطية المحلية والانتخابات البلدية ودورها واستحقاقاتها والمتغيرات التي لابد من فهمها ليكون المواطن فاعلا لا مفعولا به الى جانب العمل على تفادي عزوف الشباب عن التسجيل في قائمات الناخبين من اجل التصويت في الانتخابات البلدية وذكر صرصار بتطوير برنامج التعلم عن بعد الذي انطلقت فيه الهيئة منذ 10 جانفي 2016 موضحا انه برنامج مجدد يقوم على وضع منصة تسمح بتطوير قدرات اعوان الهيئة وخاصة تطوير عملية تكوين الاعوان مشيرا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي من اولى الهيئات الانتخابية التي وضعت هذا البرنامج المجدد للتعلم والتكوين ونشر الثقافة الديمقراطية وبين عضو الهيئة رياض بوحوش من جهته ان الاستعدادات التقنية لمنظومة التسجيل تعد جاهزة حيث تم تكوين اعوان التسجيل وتوفير 841 كمبيوتر محمول واكثر من مائة كمبيوتر قار وقرابة الف هاتف ذكي .ودعا رئيس شبكة مراقبون رفيق الحلواني ، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التمديد في فترة التسجيل الى غاية شهر سبتمبر مفسرا ان الفترة الممتدة من 19 جوان الى 10 اوت تعد غير كافية باعتبار ها تنطلق خلال شهر رمضان وتتواصل مع نظام العمل بالحصة الواحدة في حين ان شهر سبتمبر يتوافق وعودة العمل بالحصة الكاملة وعودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة .وابرز الحلواني صعوبة دور مكونات المجتمع المدني خلال الانتخابات البلدية خصوصا امام مسالة عزوف الناخبين وخاصة الشباب منهم من المشاركة في الانتخابات البلدية في ديسمبر 2017 موضحا انه من واجب هذه المنظمات ايجاد الحلول الكفيلة لاقناع الشباب باهمية التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية باكملها ذكرى