انطلاق عمل الشرطة البيئية ب 34 بلدية في تونس الكبرى على ان تعمم على بقية البلديات في 15 جويلية القادم

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 15:00:59

- كشف وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة البيئية التي سيكون دورها في هذه المرحلة التجريبية تحسيسي وتوعوي مع تحرير المخالفات البيضاء، ستنطلق اليوم في عملها ب 34 بلدية في تونس الكبرى على ان تعمم على بقية البلديات في 15 جويلية القادم.وأشار المؤخر عقب إعطاء إشارة إطلاق جهاز الشرطة البيئية، أن الوزارة ستقوم بمواكبة عمل الشرطة البيئية من خلال تقييم متواصل ومستمر لتجعل منه حلقة فعالة من أجل بيئة سليمة، فضلا عن توسيع مجال تدخل الشرطة البيئية لتشمل بلديات أخرى خلال سنة 2018 .وقال المؤخر أن الشرطة البيئية ستغطي 74 بلدية (34 بلدية في تونس الكبرى و20 بلدية مقر الولايات و 20 بلدية سياحية)، بــــ299 عون و105 سيارة مجهزة، مفيدا في هذا السياق، أن الوزارة قامت بتجهيز السيارات بتطبيقة معلوماتية مرتبطة بالبلديات وموضوعة على ذمة المواطن وتم تجهيزها ايضا بتطبيقة "الجي بي اس" ولوحات إلكترونية على أن يتم تجهيزها في مرحلة لاحقة بآلة كاميرا لإضفاء الشفافية على أعمالها.وقال إن هذه التطبيقة "تونس النظيفة" موضوعة على ذمة المواطن، وهي قابلة للتحميل على أن يقع العمل بها مع المواطن إثر إنتهاء الفترة التجريبية، مبرزا أن أعوان الشرطة البيئية تم اختيارهم من أعوان بلديات بعد ترشحهم من قبل البلديات وإخضاعهم لدورات تكوينية وسيقومون بإعمالهم تحت رقابة رؤساء البلديات .وأشار المؤِخر إلى أن إنطلاق البرنامج الاستثنائي للنظافة والعناية بالبيئة، الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية، يعد خطوة هامة لتحسين الوضع البيئي في تونس، مبينا أن البرنامج الإستثنائي الذي يمتد على مدى ثلاثة سنوات، يشمل أساسا إبرام صفقة إطارية أسندت بمقتضاها لشركات خاصة خدمات رفع النفايات لفائدة عدد من البلديات التي تشكو نقصا في هذا المجال مع العلم أن نسبة رفع النفايات للبلديات لا تتجاوز 85 بالمائة وفق تقديره.وأبرز المؤخر أن البرنامج الإستثنائي يتضمن أيضا التعاقد مع عدد من المؤسسات الصغرى التي أسندت لها خدمات الكنس اليدوي وصيانة وتنظيف حواشي الطرقات وتنظيف 120 شاطئ على طول 130 كلم .وأوضح أن الوزارة قامت في إطار مساندة البلديات ودعمها للقيام بمهامها ذات العلاقة بالنظافة والعناية بالبيئة باقتناء 400 آلية وشاحنة والانطلاق في توزيع 30 ألف حاوية على مختلف البلديات، إلى جانب الانطلاق في إستعمال الحاويات المطمورة في مرحلة تجريبية على ان يقع تعميمها في اطار تنفيذ المخطط الوطني للتصرف في النفايات اثر تقييمها.ولفت إلى أن الوزارة انطلقت في إرساء إستراتيجية مخطط وطني محكم التصرف في النفايات لإعادة النظر في الجانب القانوني والمؤسساتي والعملي للتصرف في النفايات من مصدرها إلى الرسكلة والتثمين مرورا بجمع النفايات ونقلها .وتحدث المؤخر عن إنطلاق أشغال بناء 5 مراكز تحويل ومن المنتظر أن يدخل 10 مراكز جديدة حيز الاستغلال قبل موفى 2017 .ومن جهتهم بين عدد من أعوان لشرطة البيئة أن هذا الجهاز، قادر إذا ما تدعمت موارده البشرية واللوجستية بوسائل المراقبة على القيام بدور هام في دفع التنمية المستدامة ، وفي مساعدة السلط على النجاح والإيفاء بالتزاماتها الدولية بشأن المحافظة على البيئة.نج