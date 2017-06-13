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Justice

بنزرت: الحكم بشهر سجنا لشاب دخن سيجارة في المحكمة

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، شكري لحمر، في تعليقه على الحكم بشهر سجن ضد شاب دخن سيجارة في المحكمة، أنه وفق الملف الموجود فإن الشاب الذي تم الحكم عليه تم التفطن له بصدد التدخين في مدارج المؤدية لقاعة المحاكمة.


Credits Shems FM

وبين شكري لحمر صباح اليوم الثلاثاء، في مداخلة هاتفية، لاذاعة شمس، أن هذا الشاب وجهت له تهمتين الأولى "مضايقة الغير لوجه يخل بالحياء يعني الاعتداء على الآداب العامة في باب الاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة التي وردت في الفصل 226 مكرر وليس الفصل 226 في التجاهر بفحش".
وأضاف الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت أن التهمة الثانية هي "من أجل التدخين بمكان عام وفق الفصل 10 من قانون عدد 17 لسنة 1998".



Publié le:2017-06-13 11:16:53

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1 de 1 commentaires pour l'article 144007

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 13 Juin 2017 à 12h 19m |           
آآآآ صار ما تجموش تزيدوه حتى فصل الجهر بالفاحشة؟؟؟؟؟ خايفين عليه



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