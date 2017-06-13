بنزرت: الحكم بشهر سجنا لشاب دخن سيجارة في المحكمة

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وبين شكري لحمر صباح اليوم الثلاثاء، في مداخلة هاتفية، لاذاعة شمس، أن هذا الشاب وجهت له تهمتين الأولى "مضايقة الغير لوجه يخل بالحياء يعني الاعتداء على الآداب العامة في باب الاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة التي وردت في الفصل 226 مكرر وليس الفصل 226 في التجاهر بفحش".
وأضاف الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت أن التهمة الثانية هي "من أجل التدخين بمكان عام وفق الفصل 10 من قانون عدد 17 لسنة 1998".
Publié le:2017-06-13 11:16:53
Par:BenMoussa (Tunisia )
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