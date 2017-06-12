الخطوط التونسية السريعة تضاعف رحلاتها نحو جربة هذه الصائفة

وذكرت الشركة، في بلاغ لها الإثنين، أنها ستؤمن 6 رحلات ذهايا وإيابا من والى جربة يوميا.
كما أفادت أنه سيتم تعديل الأوقات إنطلاقا من 15 جوان 2017، باقرار رحلة صباحية تنطلق من مطار جربة على السادسة صباحا وذلك ايام الثلاثاء والخميس والسبت، بما يتيح للمسافرين الذهاب إلى تونس والعودة في نفس اليوم وتمكينهم كذلك من الإلتحاق بالرحلات الدولية الصباحية من مطار تونس قرطاج.
وشملت التعديلات كذلك اقرار رحلة على الساعة الثامنة ونصف ليلا إنطلاقا من تونس نحو جربة وذلك كل إثنين واربعاء.
سلمى
Publié le:2017-06-12 18:08:54
Par:kamelwww (France ) Par Mobile
Sur:المرزوقي : كمال اللطيف اغتنم فرصة الثورة للانتقام من رجال بن علي وتصفية حسابه مع الطرابلسية