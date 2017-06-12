الخطوط التونسية السريعة تضاعف رحلاتها نحو جربة هذه الصائفة

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 18:08:54

- قررت الخطوط التونسية السريعة مضاعفة عدد الرحلات على خط تونس - جربة، بمناسبة الموسم الصيفي، وذلك إستجابة لمتطلبات حرفائها.وذكرت الشركة، في بلاغ لها الإثنين، أنها ستؤمن 6 رحلات ذهايا وإيابا من والى جربة يوميا.كما أفادت أنه سيتم تعديل الأوقات إنطلاقا من 15 جوان 2017، باقرار رحلة صباحية تنطلق من مطار جربة على السادسة صباحا وذلك ايام الثلاثاء والخميس والسبت، بما يتيح للمسافرين الذهاب إلى تونس والعودة في نفس اليوم وتمكينهم كذلك من الإلتحاق بالرحلات الدولية الصباحية من مطار تونس قرطاج.وشملت التعديلات كذلك اقرار رحلة على الساعة الثامنة ونصف ليلا إنطلاقا من تونس نحو جربة وذلك كل إثنين واربعاء.سلمى