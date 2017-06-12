الترخيص للعاملين بالمحلات التجارية والمقاهي بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 13:33:22

- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه، اعتبارا للصبغة الخاصة لشهر رمضان المعظم، تقرر الترخيص بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها بكامل تراب الجمهورية.وأضافت في بلاغ أصدرته الاثنين، انه يرخص أيضا للعاملين والعاملات بهذه المحلات بالعمل أيام الراحة الأسبوعية وذلك طيلة النصف الثاني لشهر رمضان 1438 هـجري.