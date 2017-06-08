ارتفاع مختلف المؤشرات السياحية بالمهدية في الأشهر الخمسة الأولى من 2017

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 23:36:45

- أفاد المندوب الجهوي للسياحة بالمهدية محمد جدايرية ، اليوم الخميس، أن كل المؤشرات السياحية بالجهة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الفترة الفاصلة بين غرة جانفي وموفى ماي من هذه السنة 2017 وأوضح جدايرية، في تصريح لمراسل "وات"، أن عدد الليالي المقضاة، في الفترة المذكورة، ناهزت 8ر30 بالمائة مقابل 7ر14 بالمائة لمجموع النزلاء و2ر18 بالمائة لنسبة الإشغال وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وبين المسؤول أن نسبة الامتلاء بلغت 50 بالمائة وعدد الحرفاء المقيمين فاق 4600 سائحا فيما تشهد الجهة عودة تدريجية للأسواق التقليدية.ولاحظ، في هذا الإطار، أن السياح المقيمين بالمهدية أغلبهم من الجنسية الروسية فيما عرف توافد السياح الألمان تطورا عادل 35 بالمائة بينما فاقت هذه النسبة 100 بالمائة للجنسية الفرنسية.وتوقع جدايرية أن تعرف المهدية تطورا في عدد السياح، الذين اختاروها وجهة لهم خلال هذه الصائفة، بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة مقارنة بالعام 2016 وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لحسن سير الموسم السياحي للعام الجاري، شدد المتحدث على أهمية دور المنظومة الأمنية وتحسين الخدمات والعناية بالبيئة والنظافة في هذا المجال .