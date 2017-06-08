ارتفاع مختلف المؤشرات السياحية بالمهدية في الأشهر الخمسة الأولى من 2017

ولاحظ، في هذا الإطار، أن السياح المقيمين بالمهدية أغلبهم من الجنسية الروسية فيما عرف توافد السياح الألمان تطورا عادل 35 بالمائة بينما فاقت هذه النسبة 100 بالمائة للجنسية الفرنسية.
وتوقع جدايرية أن تعرف المهدية تطورا في عدد السياح، الذين اختاروها وجهة لهم خلال هذه الصائفة، بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة مقارنة بالعام 2016 وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لحسن سير الموسم السياحي للعام الجاري، شدد المتحدث على أهمية دور المنظومة الأمنية وتحسين الخدمات والعناية بالبيئة والنظافة في هذا المجال .
Publié le:2017-06-08 23:36:45
Par:karim74 (Tunisia )
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