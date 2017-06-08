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Politique

''حراك تونس الإرادة'' يؤكد دعمه لموقف الحكومة التونسية من الأزمة الخليجية

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن حزب ''حراك تونس الإرادة'' في بيان له حول الأزمة الحاصلة بين دول خليجية ومصر، من جهة ودولة قطر، من جهة ثانية، عن "دعمه لموقف الحكومة التونسية في رفض أي ضغوطات للإنضمام إلى الحصار الظالم على قطر"، مشددا على "استقلاليّة قرار تونس وسعيها إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الأزمة الحالية".

وأكد الحزب أيضا على ما اعتبرها "مسؤولية أخلاقية وسياسية" لتونس في "دعم المقاومة وتأسيس الديمقراطيّة وبناء المواطنة الإجتماعيّة وخدمة المصالح العربية ومناهضة ما يتهددها من تحديات أمنية، إقليميا ودوليا".
وبخصوص الموقف من الأزمة في الخليج العربي نبه الحزب إلى "خطورة هذا التصعيد غير محسوب العواقب"، حسب رأيه، محذرا مما قد يتسبب فيه من "قطيعة غير مبرّرة، بين تلك الدول، ستكون لها آثار سيّئة على استقرار المنطقة ومستقبلها".
ودعا البيان "عقلاء الأمة إلى المسارعة بالتدخل لدى دول المنطقة من أجل التهدئة ونزع فتيل الأزمة".

وأشار الحزب أيضا إلى ضرورة الإنتباه إلى "ما يقوم بين الأنظمة العربية المناهضة للديمقراطية والمتحالفة مع إسرائيل، المحتلة لأراض عربية، من تحالف وإصرار على قطع العلاقات مع قطر واستهدافها بسبب موقفها الداعم للثورة والمقاومة"، منددا في هذا الاطار بسياسات ذلك التحالف الداعمة للثورات المضادة، والساعية الى محاربة نهج المقاومة والمواطنة والتحرير، وتأجيج الاحتراب الأهلي والصراع الطائفي، وزعزعة المنطقة.
وكان منصف المرزوقي، رئيس حزب "حراك تونس الإرادة" ورئيس الجمهورية السابق، قال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، وذلك إبان اندلاع هذه الأزمة الخليجية: "إن قطر دولة صديقة لتونس وعلى حكومتنا التي تمثل نظريا شعبنا، أن تحتج على محاولة عزل وخنق قطر وحتى محاولة وضعها تحت الوصاية وأن تطالب بوقف إجراءات ظالمة وعدوانية تمس شعبا مسالما ولن تزيد إلا في تعميق الجراح العربية".

أما على الصعيد الرسمي فقد تطرق رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أمس الأربعاء في لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إلى التطورات الأخيرة على الساحة الخليجية.
وقد أكد الجهيناوي في تصريح بالمناسبة "حرص رئيس الدولة على دعوة الأشقاء الخليجيين إلى تجاوز خلافاتهم عبر الحوار والتفاهم والعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة، للحفاظ على مناعة وأمن دول الخليج، بصفة خاصة والأمن القومي العربي، بصفة عامة".
يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، كانت أعلنت الإثنين الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية والتجارية مع دولة قطر.
عزيز

Publié le:2017-06-08 13:24:24

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1 de 1 commentaires pour l'article 143813

Mandhouj  (France)  |Jeudi 08 Juin 2017 à 13h 41m |           
لا للانظمام لمعسكر آل صهيون (آل سعود ) في السعودية ، و في الامارات ... وزير خارجية آل صهيون في السعودية ، الجبير ، يتعامل ما الدول كما تتعامل عصابة الامارات ... أهلك البلاد و مصالح العباد ... على سكان الجزيرة العربية أن يعصفوا بهؤلاء الغاصبين من آل سعود .

لقد سقط القناع منذ بعيد ، لكن اليوم الكل أصبح بالمكشوف ... أيها الارهابييون تعتبرون حماس مجموعة ارهابية ... أتمنى لكم في القريب العاجل يوم عصيب على يد سكان الجزيرة العربية .



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