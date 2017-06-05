اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية جندوبة تحذر من أمطار وغزيرة هذا المساء أو صباح الغد وفيضانات محتملة في عدد من مناطق الجهة

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 14:26:58

- حذرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية جندوبة الملتئمة اليوم بمقر الولاية من تهاطل امطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ونزول البرد وذلك مساء اليوم الاثنين أو صباح يوم غد وما يمكن أن ينجر عنها من فيضانات محتملة ستشمل بالأساس عددا من المرتفعات الغربية في الجهة وبعض المناطق المنخفضة على غرار معتمدية بوسالم وجندوبة وغار الدماء.ودعا والي جندوبة اكرم السبري رئيس اللجنة خلال الاجتماع الهياكل المتدخلة الى الرفع من درجة التأهب والاستعداد لمجابهة أي طارئ محتمل مقلّلا في ذات الوقت من خطر فيضانات السدود نظرا لانخفاض منسوبها من المياه إذ لم يتجاوز معدل امتلاء البعض منها 40 بالمائة وفق ما أكدته سنية الدبوسي مديرة سد بوهرتمة في تصريح لمراسل (وات).من جهته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي ان كمية الامطار المتوقعة ستكون بين 50 و60 ملم وأنّ هذه الكمية ستسجّل في وقت وجيز جدا يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات.المولدي /جود