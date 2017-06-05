اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية جندوبة تحذر من أمطار وغزيرة هذا المساء أو صباح الغد وفيضانات محتملة في عدد من مناطق الجهة

ودعا والي جندوبة اكرم السبري رئيس اللجنة خلال الاجتماع الهياكل المتدخلة الى الرفع من درجة التأهب والاستعداد لمجابهة أي طارئ محتمل مقلّلا في ذات الوقت من خطر فيضانات السدود نظرا لانخفاض منسوبها من المياه إذ لم يتجاوز معدل امتلاء البعض منها 40 بالمائة وفق ما أكدته سنية الدبوسي مديرة سد بوهرتمة في تصريح لمراسل (وات).
من جهته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي ان كمية الامطار المتوقعة ستكون بين 50 و60 ملم وأنّ هذه الكمية ستسجّل في وقت وجيز جدا يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات.
المولدي /جود
Publié le:2017-06-05 14:26:58
Par:balha (Tunisia )
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