Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Dart Al Ayyam  
Régions

اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية جندوبة تحذر من أمطار وغزيرة هذا المساء أو صباح الغد وفيضانات محتملة في عدد من مناطق الجهة

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - حذرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية جندوبة الملتئمة اليوم بمقر الولاية من تهاطل امطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ونزول البرد وذلك مساء اليوم الاثنين أو صباح يوم غد وما يمكن أن ينجر عنها من فيضانات محتملة ستشمل بالأساس عددا من المرتفعات الغربية في الجهة وبعض المناطق المنخفضة على غرار معتمدية بوسالم وجندوبة وغار الدماء.

ودعا والي جندوبة اكرم السبري رئيس اللجنة خلال الاجتماع الهياكل المتدخلة الى الرفع من درجة التأهب والاستعداد لمجابهة أي طارئ محتمل مقلّلا في ذات الوقت من خطر فيضانات السدود نظرا لانخفاض منسوبها من المياه إذ لم يتجاوز معدل امتلاء البعض منها 40 بالمائة وفق ما أكدته سنية الدبوسي مديرة سد بوهرتمة في تصريح لمراسل (وات).
من جهته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي ان كمية الامطار المتوقعة ستكون بين 50 و60 ملم وأنّ هذه الكمية ستسجّل في وقت وجيز جدا يتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات.
المولدي /جود




Publié le:2017-06-05 14:26:58

cadre-47d6ccdd726f8b173bf24bfeddf20a6d-2017-06-05 14:26:58
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 143672

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 14h 40m |           
نسأل الله الغيث النافع، و نتمنى لأبناء شعبنا في جهة جندوبة السلامة .



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143672 1473|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires