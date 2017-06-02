قريبا استئناف نشاط سيفاكس ارلاينز

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 18:10:06

- اكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي اليوم الجمعة, في تصريح لمراسلة /وات/ ان ملف التسوية القضائية لشركة الطيران "سيفاكس آرلاينز" , سيقع النظر فيه في جلسة يوم 5 جويلية 2017 لتدارس تاجير طائرتين من خارج البلاد التونسية واعادة الشركة لنشاطها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة.واوضح ذات المصدر ان المتصرف القضائي الذي تم تكليفه اثر المطلب الذي ورد على رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2 , في اوت 2016 من قبل شركة دائنة لفائدة شركة "سيفاكس آرلاينز"بهدف افتتاح اجراءات التسوية القضائية اثر ما شهدته هذه الشركة من صعوبات مالية, قد قرر تبعا لنتائج اعماله مواصلة شركة الطيران لنشاطها مع تكوين شركة طيران جديدة سوف تتولى جميع العمليات التجارية.كما تقرر ارجاع الطائرتين المتسوغتين من المانيا من قبل شركة "سيفاكس آرلاينز" مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره مليون دولار اضافة الى اسقاط نسبة من الديون المتخلدة بذمة شركة "سيفاكس آرلاينز" التي تقدر بحوالي 40 مليارا.وتجدر الاشارة الى ان الطائرتين الالمانيتين ارجعتا بموجب اذون قضائية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2.يذكر ان شركة الطيران "سيفاكس آرلاينز" متوقفة عن النشاط منذ 2016.هب/حلم