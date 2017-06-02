Radio Babnet Tunisie  On Air: Ana Illi Astahel  
Economie

قريبا استئناف نشاط سيفاكس ارلاينز

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - اكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي اليوم الجمعة, في تصريح لمراسلة /وات/ ان ملف التسوية القضائية لشركة الطيران "سيفاكس آرلاينز" , سيقع النظر فيه في جلسة يوم 5 جويلية 2017 لتدارس تاجير طائرتين من خارج البلاد التونسية واعادة الشركة لنشاطها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

واوضح ذات المصدر ان المتصرف القضائي الذي تم تكليفه اثر المطلب الذي ورد على رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2 , في اوت 2016 من قبل شركة دائنة لفائدة شركة "سيفاكس آرلاينز"بهدف افتتاح اجراءات التسوية القضائية اثر ما شهدته هذه الشركة من صعوبات مالية, قد قرر تبعا لنتائج اعماله مواصلة شركة الطيران لنشاطها مع تكوين شركة طيران جديدة سوف تتولى جميع العمليات التجارية.

كما تقرر ارجاع الطائرتين المتسوغتين من المانيا من قبل شركة "سيفاكس آرلاينز" مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره مليون دولار اضافة الى اسقاط نسبة من الديون المتخلدة بذمة شركة "سيفاكس آرلاينز" التي تقدر بحوالي 40 مليارا.
وتجدر الاشارة الى ان الطائرتين الالمانيتين ارجعتا بموجب اذون قضائية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية صفاقس 2.
يذكر ان شركة الطيران "سيفاكس آرلاينز" متوقفة عن النشاط منذ 2016.
هب/حلم



Publié le:2017-06-02 18:10:06

cadre-44683916437c3c606aac71467512bd76-2017-06-02 18:10:06
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 143578

Kayedhlaw  (Tunisia)  |Vendredi 02 Juin 2017 à 18h 19m |           
مسكين فريخة ماعرفش يختار السند كيما المهف السلامي



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143578 2773|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires