القبض في المهدية على 4 مهربين

وأوضح ذات المصدر ، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن عملية المداهمة تمت بعد استشارة النيابة العمومية، وذلك إثر ورود معلومات على مصالح الحرس الوطني تفيد بضلوع عدد من الأشخاص في تهريب سلع مختلفة من من أقطار مجاورة، وتخزينها في مستودعات أعدت للغرض، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن حجز كميات هامة من السجائر، و تبغ الشيشة (المعسل)، ومواد تنظيف، ومصبرات الطماطم، وغيرها من البضائع المهربة الغير صالحة للاستهلاك.
من جهة أخرى، قامت فرق الحرس الوطني بالمهدية بالقبض على مفتش عنه أصيل منطقة ملولش، صادرة بشأنه عدة مضامين أحكام أهمها حكم بالسجن مدى الحياة للقتل العمد.
جمر/أم
Publié le:2017-06-02 17:53:46
Par:bismarck75 (Germany )
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