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القبض في المهدية على 4 مهربين

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهدية، اليوم الجمعة، من القبض على 4 مهربين، وذلك إثر مداهمة مستودعين بمنطقة "أولاد فقيرة" من معتمدية ملولش بالجهة، وفق ما أكده رئيس الفرقة، زياد بن عمر.

وأوضح ذات المصدر ، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن عملية المداهمة تمت بعد استشارة النيابة العمومية، وذلك إثر ورود معلومات على مصالح الحرس الوطني تفيد بضلوع عدد من الأشخاص في تهريب سلع مختلفة من من أقطار مجاورة، وتخزينها في مستودعات أعدت للغرض، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن حجز كميات هامة من السجائر، و تبغ الشيشة (المعسل)، ومواد تنظيف، ومصبرات الطماطم، وغيرها من البضائع المهربة الغير صالحة للاستهلاك.
من جهة أخرى، قامت فرق الحرس الوطني بالمهدية بالقبض على مفتش عنه أصيل منطقة ملولش، صادرة بشأنه عدة مضامين أحكام أهمها حكم بالسجن مدى الحياة للقتل العمد.
جمر/أم




Publié le:2017-06-02 17:53:46

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