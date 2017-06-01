انخفاض في عدد حوادث المرور والقتلى والجرحى خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017

Jeudi 01 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 12:57:53

- أشارت وزارة الداخلية، الخميس، إلى أن عدد حوادث المرور والقتلى والجرحى خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017، سجلت تراجعا مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2016.وذكرت الوزارة في بلاغ ، أن حوادث المرور المسجّلة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 شهدت انخفاضا قُدّر بـ 8،5% مُقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث بلغ عدد الحوادث 2106 حادثا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 مُقابل 1985 حادثا لنفس الفترة من سنة 2017 أي بفارق 122 حادثا.أمّا عدد القتلى فقد بلغ 410 قتيلا خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 مُقابل 404 قتيلا خلال نفس الفترة من سنة 2017.و بخصوص عدد الجرحى شهدت الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 تسجيل 3169 جريحا مُقابل 2986 جريحا خلال نفس الفترة من سنة 2017 .ومن أهمّ أسباب الحوادث عدم إنتباه المترجّل و الإفراط في السّرعة والمجاوزة الممنوعة وعدم احترام الأولويّة وعدم احترام قواعد الجولان بالإضافة إلى السياقة في حالة سكر.عزيز