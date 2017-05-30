Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  
Régions

الداخلية: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين قفصة وبلد مجاور

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني أمس الاثنين، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين معتمدية أم العرائس من ولاية قفصة وبلد مجاور، والقبض على ثلاثة من أفرادها أحدهم أجنبي، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وأضافت الداخلية أنه تم حجز لدى هؤلاء الأشخاص، 05 كغ من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و20 قرصا مخدّرا ومبلغ مالي قدره 11 ألف دينار اعترفوا أنّه متأت من تجارة المخدّرات، إضافة إلى سيارة ودراجة يتم إستعمالها في تهريب المخدرات ونقلها وترويجها.

وذكرت أنه بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".
عهد




Publié le:2017-05-30 12:24:54

cadre-525e2777449a96e9fd09a3282ac89c1f-2017-05-30 12:24:54
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143394



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12383,6

  • (25 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74594 DT        1$ =2,43661 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mai)   265,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143394 815|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires