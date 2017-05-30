الداخلية: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين قفصة وبلد مجاور

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 12:24:54

- تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني أمس الاثنين، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدّرات تنشط بين معتمدية أم العرائس من ولاية قفصة وبلد مجاور، والقبض على ثلاثة من أفرادها أحدهم أجنبي، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.وأضافت الداخلية أنه تم حجز لدى هؤلاء الأشخاص، 05 كغ من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و20 قرصا مخدّرا ومبلغ مالي قدره 11 ألف دينار اعترفوا أنّه متأت من تجارة المخدّرات، إضافة إلى سيارة ودراجة يتم إستعمالها في تهريب المخدرات ونقلها وترويجها.وذكرت أنه بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدّرة".عهد