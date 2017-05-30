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مدنين: تحويل صبغة مستشفى الحبيب بورقيبة من جهوية الى جامعية

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - صدر يوم الاثنين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار تحويل صبغة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين من جهوية الى جامعية ماسيساهم في دعم المرافق والتجهيزات والموارد البشرية بالمستشفى وتحسين الخدمات الصحية بالجهة وفق ماصرح به المدير الجهوي للصحة بمدنين فيصل الطيب شلوف لاذاعة تطاوين.




Publié le:2017-05-30 08:11:58

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