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الشروع في توزيع حوالي 7300 مساعدة غذائية ومالية على العائلات المعوزة بولاية زغوان

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - انطلقت اليوم الإثنين، بولاية زغوان، عملية توزيع المساعدات المخصصة للعائلات المعوزة في الجهة بمناسبة شهر رمضان المعظم، بحسب ما أكده في تصريح لـ(وات) المعتمد الأول،رضا النفزي.

وأوضح نفس المصدر أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي خصص للجهة حوالي 7300 مساعدة غذائية ومالية منها 500 مساعدة في شكل وصولات شراء بقيمة 60 دينارا، و500 مساعدة أخرى تتضمن مواد غذائية وملابس وأحذية وأواني منزلية.

ووفق المعتمد الاول، فإن رئاسة الجمهورية وضعت على ذمة الجهة 125 مساعدة بقيمة 10 آلاف دينار ستوزع على مستحقيها من العائلات الفقيرة، كما تولت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بزغوان توزيع طرود غذائية على 150 عائلة معوزة بقيمة 6 آلاف دينار .
وفي نفس هذا الإطار، خصصت وزارة الشؤون الإجتماعية 6000 منحة بقيمة 80 دينارا لكل عائلة تتمتع بمجانية العلاج، سيتم الشروع في توزيعها بداية من الأسبوع الجاري .
ج/مر



Publié le:2017-05-29 19:03:36

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