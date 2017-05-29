تنظيم مائدة افطار لفائدة سجينات بسجن النساء بمنوبة بحضور عائلتهن

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 11:13:47

- في لقاء جمع عددا من السجينات بعائلاتهن انتظمت مساء اول يوم في رمضان المعظم مائدة افطار بسجن النساء بمنوبة.وتندرج هذه البادرة الانسانية، حسب ما أفادت به مديرة سجن منوبة العقيد جميلة صويلح مراسلة (وات) بالجهة في إطار الأنشطة الاجتماعية داخل المؤسسة السجنية والتي "تتوخى من خلالها نشر مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعيين، وبناء جسور التواصل مع العائلة"، مبينة انه "تم استدعاء 8 عائلات من بينهم امهات وأزواج وأبناء لمشاركة بناتهن او زوجاتهن او امهاتهن وجبة الافطار، وذلك حسب مقاييس حسن السيرة والسلوك، ومن جميع الوحدات السجنية، ومختلف القضايا".كما تهدف البادرة التي اشرف عليها مدير عام الادارة العامة للسجون والاصلاح العميد الياس الزلاق وحضرتها اطارات وأعوان السجن الى "وصل الرحم مع الاسرة ولمّ الشمل في شهر الرحمة والإحسان وإضفاء الاجواء العائلية على السجينات المحرومات من عائلاتهن ضمن رؤية جديدة للعمل السجني ومنهجية مستحدثة ترى في العائلة منطلقا اساسيا لإصلاح سلوك السجينات"، وفق صويلح، التى اشارت الى "ان البادرة ستتكرر طيلة شهر رمضان، حيث ستلتئم مائدة افطار ثانية يوم الجمعة المقبل، كما ستوفر ادارة السجن وسيلة نقل للعائلات البعيدة عن العاصمة الى السجن ومشاركة بناتهن مائدة الافطار".ن ع/باشا