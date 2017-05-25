المنستير : حكم استئنافي بالسجن مدى الحياة في قضية اغتصاب سيّدة بقصر هلال

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 23:35:34

- أقرت الدائرة الجنائية الاستئنافية بالمنستير، مساء يوم الخميس، الإدانة مع الترفيع في العقاب الإبتدائي(20 سنة) إلى السجن مدى الحياة في حق الجاني في قضية اغتصاب سيّدة باستعمال السلاح والعنف، طبقا للفصل 227 من المجلة الجنائية، وفق ما أفاد (وات) الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا.ووجهت للجاني تهم دخول محل دون إرادة صاحبه باستعمال السلاح واغتصاب سيّدة باستعمال العنف والسلاح والسرقة باستعمال العنف الشديد والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش طبق الفصول 227 و228 و256 و257 و258 و260 و261 و280 و315 و316 و317 من المجلة الجزائية، بحسب ذات المصدر.وتعود وقائع الجريمة إلى شهر ديسمبر 2015 عندما تعمّد الجاني، وهو من مواليد 1993، اقتحام منزل الضحية في قصر هلال بولاية المنستير واغتصابها مستعملا التهديد بالسلاح ثم سلبها قطعة مصوغ من رقبتها قبل أن يلوذ بالفرار.تم