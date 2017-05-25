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Politique

وزير الداخلية يشرف بالقيروان على حفل تخرج ضباط وأعوان الأمن الوطني

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - أنتظم اليوم الخميس، بالمدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان، حفل تخرج ضباط وأعوان الأمن الوطني.



وتولى وزير الداخلية الهادي مجدوب، لدى إشرافه على حفل تخرج هذه الدورة، التي أُطلق عليها إسم دورة الشهيد "رمزي الزرلي"، تعليق شارات الرتب لثلة من خريجي المدرسة من ملازمين أول وحفاظ أمن، إلى جانب تكريم عدد من متقاعدي الأمن الوطني وعائلة الشهيد "رمزي الزرلي".

كما إطلع وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، على تقدّم أشغال تهييئة عديد الفضاءات التكوينية الجديدة بالمدرسة المذكورة.
يذكر أن الشهيد رمزي الزرلي، هو أصيل ولاية المهدية، وأحد عناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، أستشهد عن سن تناهز 42 سنة في الأحداث الإرهابية ببن قردان من ولاية مدنين التي جدت في 7 مارس 2016 .



Publié le:2017-05-25 16:21:13

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