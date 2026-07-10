الإبقاء على وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم بحالة سراح

قررت المحكمة الابتدائية بتونس، مع تعيين جلسة خلال شهرللنظر في اعتراضه على حكم غيابي صادر في حقه.وكان أعوان الأمن بمدينةمن ولايةأوقفوا، يوم الأربعاء، محمد بن سالم تنفيذا لمنشور تفتيش صادر لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به وإحالته على أنظار القضاء.وأمام المحكمة، سجل محمد بن سالم اعتراضه علىصادر في حقه في، لتقرر المحكمة الإفراج عنه مؤقتا والإبقاء عليه بحالة سراح، مع تحديد موعد لاحق خلال شهر جويلية للنظر في ملف القضية.