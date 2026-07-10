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الإبقاء على وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم بحالة سراح

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 09:27 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قررت المحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بحركة النهضة محمد بن سالم بحالة سراح، مع تعيين جلسة خلال شهر جويلية الجاري للنظر في اعتراضه على حكم غيابي صادر في حقه.
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وكان أعوان الأمن بمدينة قربة من ولاية نابل أوقفوا، يوم الأربعاء، محمد بن سالم تنفيذا لمنشور تفتيش صادر لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به وإحالته على أنظار القضاء.


وأمام المحكمة، سجل محمد بن سالم اعتراضه على حكم غيابي صادر في حقه في قضية تتعلق بمخالفة ديوانية، لتقرر المحكمة الإفراج عنه مؤقتا والإبقاء عليه بحالة سراح، مع تحديد موعد لاحق خلال شهر جويلية للنظر في ملف القضية.
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