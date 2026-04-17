Babnet

5 سنوات سجنا لوليد البلطي واخرين وخطايا باكثر من 20 مليون دينار

Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 18:30
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بالحكم ب5 سنوات سجنا في حق المستشار السابق بوزارة الشباب والرياضة وليد البلطي ومتهمين أخرين كما قضت بتخطئتهم باكثر من 20 مليون دينار وذلك في قضية تعلقت بالرهان الرياضي .
أخبار ذات صلة:
تونس: الإفراج عن رجل الأعمال وليد البلطي في قضية الرهان الرياضي...

وكان وليد البلطي موقوف على ذمة الملف الا أنم تم الافراج عنه وابقائه بحالة سراح على ذمة القضية .

ويُشار إلى أن المستشار السابق كان قد شملته التحقيقات في ملف "التآمر على أمن الدولة"، إلا أن القضاء قرر الإبقاء عليه في حالة سراح نظرًا لعدم توفر قرائن كافية تستوجب الإيقاف.
