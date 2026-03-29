ميزانية الدولة أمام اختبار مزدوج: زيادات الأجور وإصلاح منظومة الدعم

في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع الضغوط المالية وتنامي كلفة النفقات العمومية، يطرح التوجه نحو الزيادة في الأجور بالتوازي مع استمرار منظومة الدعم تحديًا مركزيًا أمام المالية العمومية في تونس. هذا الملف كان محور تحليل قدّمه المحلل المالي معز حديدان خلال مداخلة إذاعية ببرنامج “Midi Express” على Express FM، من تقديم مريم بلقاضي.في قراءته، أبرز حديدان أن أيلا تنعكس فقط على، بل تمتد آثارها مباشرة إلى توازنات، باعتبار أن ارتفاع الأجور يرفع حجم. غير أن هذا الأثر الإيجابي يظل محدودًا أمام الارتفاع الموازي في، خاصة مع الزيادات المرتقبة في، في ظل اختلال هيكلي بين عدد المساهمين وعدد المتقاعدين، ما يهدد بمزيد من الضغط علىلهذه الصناديق.وعلى مستوى، تكتسي المسألة بعدًا أكثر تعقيدًا، إذ تُقدّرفي الوظيفة العمومية بنحو، وهو ما يجعل أي زيادة— حتى في حدود—تترجم إلى كلفة إضافية تناهزسنويًا. وتأتي هذه الزيادة في ظرف مالي دقيق، حيث تواجه الميزانية ضغوطًا متزايدة من جانب، التي تبلغ حوالي، من بينها نحومخصصة لدعموتتفاقم هذه الضغوط بفعل تطورات السوق العالمية، خاصة مع ارتفاعإلى مستويات تفوق بكثير الفرضيات المعتمدة في إعداد الميزانية، ما يؤدي إلى زيادات تلقائية في كلفة الدعم قد تصل إلى. وبذلك، تجد الدولة نفسها أمام، تجمع بين كلفة زيادات في الأجور تُقدّر بنحو، وضغط إضافي على نفقات الدعم قد يبلغ، أي ما مجموعه حواليفي هذا الإطار، شدد حديدان على أن الاستمرار في هذا النسق من النفقات دون مراجعات هيكلية قد يثقل كاهل، معتبرًا أنأصبح ضرورة ملحّة. ولفت إلى أن الحل لا يكمن في التخلي عن، بل فينحو الفئات المستحقة، بما يضمن تقليص الهدر وتحسين، دون المساس بالتوازنات الاجتماعية.كما نبّه إلى أهمية الحفاظ على، التي تُعد ركيزة أساسية لدفع، محذرًا من أن اللجوء إلى تقليصها لتمويل نفقات الأجور أو الدعم قد ينعكس سلبًا على آفاق التنمية في المدى المتوسط.وفي ما يتعلق بنسبة الزيادات المنتظرة، أكد أن أي تعديل في الأجور ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار، حتى يحقق أثرًا فعليًا على القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المقبول يجب أن يكون في حدود