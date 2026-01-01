قمرت: 10 سنوات سجنا لمروج مخدرات داخل الملاهي الليلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

قضت أوّل أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بـ 10 سنوات سجنا في حق شاب تخصّص في ترويج المخدرات داخل الملاهي الليلية بجهة قمرت.



ووفق ما ورد في ملف القضية، فقد تم ضبط المتهم متلبّسا وهو بصدد بيع كميات من مخدر الكوكايين لبعض الشبان داخل أحد الملاهي الليلية.







وبتفتيش المتهم، تم حجز:





* 380 غراما من مخدر الكوكايين

* 144 سيجارة محشوة بمخدر الزطلة