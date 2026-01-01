البنك المركزي: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7,49 بالمائة خلال ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

*

حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على استقراره، وللشهر الرابع على التوالي، عند مستوى 7,49 بالمائة، وفق آخر الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي التونسي.







ويُذكر أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية سجّل تراجعا ملحوظا منذ شهر أوت 2024، إذ انتقل من 7,99 بالمائة خلال الفترة الممتدة من أوت 2024 إلى فيفري 2025، إلى 7,91 بالمائة في شهر مارس 2025، ثم إلى 7,50 بالمائة خلال الفترة من أفريل إلى أوت 2025، ليستقر عند 7,49 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2025.



وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس لتصبح 7 بالمائة، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من 7 جانفي 2026.