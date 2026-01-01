Babnet   Latest update 14:11 Tunis

البنك المركزي: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7,49 بالمائة خلال ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 13:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      

*

حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على استقراره، وللشهر الرابع على التوالي، عند مستوى 7,49 بالمائة، وفق آخر الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي التونسي.


ويُذكر أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية سجّل تراجعا ملحوظا منذ شهر أوت 2024، إذ انتقل من 7,99 بالمائة خلال الفترة الممتدة من أوت 2024 إلى فيفري 2025، إلى 7,91 بالمائة في شهر مارس 2025، ثم إلى 7,50 بالمائة خلال الفترة من أفريل إلى أوت 2025، ليستقر عند 7,49 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2025.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس لتصبح 7 بالمائة، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من 7 جانفي 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321208

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 01 جانفي 2026 | 12 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:16
14:56
12:30
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
19°-10
21°-11
20°-14
18°-11
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026