مدرب المنتخب التونسي يقدم هدية لحارس أحد الملاعب في المغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952c071bfb510.73119466_gpjnfleomiqhk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 18:53
      
قدّم سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، هدية رمزية لحارس أحد الملاعب في المغرب، تقديرًا لحفاوة الاستقبال والترحيب الذي حظيت به بعثة المنتخب.

وتمثّلت الهدية في قميص المنتخب الوطني، في بادرة لاقت إعجاب واستحسان حارس الملعب، الذي عبّر عن امتنانه بهذه اللفتة الإنسانية.



وقال حارس الملعب، أثناء عناقه للمدرب التونسي: "أحبّ كثيرا الشعب التونسي"، في مشهد عكس أجواء الودّ والتقارب بين الشعبين.

