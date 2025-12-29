البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)... نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952dbd0988f47.02337008_ikhmpqnjgfeol.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاثنين:



في قاعة القرجاني





النادي الافريقي – الملعب النابلي 85 – 65



في قاعة مزالي



الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان 68 – 48



في قاعة الأمير المنزه السابع

شبيبة المنازه – النجم الساحلي 62 – 66



الترتيب

| الفريق | النقاط | ل |

| ----------------- | -----: | -: |

| النادي الافريقي | 22 | 1 |

| شبيبة القيروان | 20 | 1 |

| النجم الساحلي | 20 | 1 |

| الاتحاد المنستيري | 20 | 1 |

| الملعب النابلي | 18 | 1 |

| شبيبة المنازه | 17 | 1 |



