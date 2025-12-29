Babnet   Latest update 22:12 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)... نتائج مباريات الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6952dbd0988f47.02337008_ikhmpqnjgfeol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 20:49
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاثنين:

في قاعة القرجاني

النادي الافريقيالملعب النابلي 85 – 65

في قاعة مزالي

الاتحاد المنستيريشبيبة القيروان 68 – 48

في قاعة الأمير المنزه السابع
شبيبة المنازهالنجم الساحلي 62 – 66

الترتيب

| الفريق | النقاط | ل |
| ----------------- | -----: | -: |
| النادي الافريقي | 22 | 1 |
| شبيبة القيروان | 20 | 1 |
| النجم الساحلي | 20 | 1 |
| الاتحاد المنستيري | 20 | 1 |
| الملعب النابلي | 18 | 1 |
| شبيبة المنازه | 17 | 1 |

ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط التي تحصلت عليه في أعقاب المرحلة الأولى.
