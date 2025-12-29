البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)... نتائج مباريات الجولة الافتتاحية
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاثنين:
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي – الملعب النابلي 85 – 65
في قاعة مزالي
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان 68 – 48
في قاعة الأمير المنزه السابع
شبيبة المنازه – النجم الساحلي 62 – 66
الترتيب| الفريق | النقاط | ل |
| ----------------- | -----: | -: |
| النادي الافريقي | 22 | 1 |
| شبيبة القيروان | 20 | 1 |
| النجم الساحلي | 20 | 1 |
| الاتحاد المنستيري | 20 | 1 |
| الملعب النابلي | 18 | 1 |
| شبيبة المنازه | 17 | 1 |
ملاحظة: دخلت جميع الفرق مرحلة التتويج برصيد النقاط التي تحصلت عليه في أعقاب المرحلة الأولى.
