إسبانيا: تونسي يقوم بعمل بطولي وينقذ حياة عدد من جيرانه

Credits cronicabalear.es
Publié le Lundi 29 Decembre 2025
      
أشادت وسائل إعلام إسبانية بعمل بطولي قام به شاب تونسي، بعد تدخله بشجاعة لإنقاذ عدد من جيرانه إثر اندلاع حريق داخل العمارة السكنية التي يقطن بها صباح السبت 27 ديسمبر 2025.

ويُقيم الشاب ج. الراجحي في الطابق الأرضي من المبنى، وكان من بين أوائل المتدخلين دون تردد رغم الدخان الكثيف الذي غطّى المكان، وذلك قبل وصول عناصر الشرطة المحلية.



وأوضح الراجحي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنّه استيقظ على ضجيج الجيران وانتشار دخان كثيف داخل العمارة، معتقدًا في البداية أنّه صادر من شقته، قبل أن يتبيّن له عكس ذلك. وعند فتحه باب منزله، شاهد جارته وهي تحمل طفلها في حالة اختناق شديد وغير قادرة على التنفّس، طالبةً منه المساعدة.

وأضاف أنّه سارع إلى التدخل، حيث صعد إلى الشرفة وتمكّن من أخذ الطفل وتأمينه بعيدًا عن الدخان، ثم ساعد لاحقًا المرأة على النزول إلى مكان آمن، بالتعاون مع أعوان الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادثة.

وقد لقي هذا التدخل إشادة واسعة في وسائل الإعلام الإسبانية، التي اعتبرت ما قام به الشاب تصرفًا إنسانيًا شجاعًا ساهم في إنقاذ الأرواح وتفادي مأساة محققة.
