سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 94 بالمائة

Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 14:04
      
بلغت نسبة تقدم موسم البذر بولاية سليانة منذ بدايته إلى غاية أواخر الأسبوع المنقضي 94 بالمائة بما يعادل بذر 145 ألفا و850 هكتارا من مجموع 155 ألفا و100 هكتار مبرمجة، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.
وبيّن ذات المصدر في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس إفريقيا لأنباء بأنّ كميات البذور الموضوعة بالجهة بلغت 60 ألفا و665 قنطارا 49 ألفا و270 قنطارا من القمح الصلب (89 بالمائة)، و8 ألاف و495 قنطارا من القمح اللين و2 ألاف و 900 قنطار من الشعير.
و أضاف أن الكميات المتبقية بالمخازن بلغت حوالي 300 قنطار من الكميات الواردة أواخر الأسبوع الجاري، لافتا إلى أنّه بامكان الفلاحين الذين لن يستكملوا عملية الزراعة الاتصال بمراكز التجميع لرفع الكميات اللازمة.

وبخصوص التزود بمادة الأمونيتر، أفاد المسؤول بأن عمليات تمكين الفلاحين بشهادة التزويد متواصلة، داعيا بالمناسبة بقية الفلاحين الذين قاموا بالزراعة بصفة مبكّرة وتراوحت مرحلة النمو بين ورقة وورقتين، الى نثر القسط الأول من مادة الأمونتير تثمينا للأمطار الأخيرة التي جابت كافة معتمديات الولاية.

