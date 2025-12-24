Babnet   Latest update 23:11 Tunis

فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c5db27e59a8.02510606_hoienfmpgklqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 21:38 قراءة: 0 د, 34 ث
      
نفت النائبة فاطمة المسدي، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، ما تمّ تداوله بخصوص توجيهها مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد في شكل وشاية بزميلها النائب أحمد السعيداني، على خلفية مزاعم تتعلّق بتغييره “بوصلته السياسية” وتهكّمه على مؤسسة الرئاسة ورموز الدولة.
وأكدت المسدي أن الوثيقة المتداولة مراسلة مزوّرة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أنها لم توجّه أي مراسلة من هذا النوع.
وأعلنت النائبة عزمها مقاضاة كل من قام بنشر أو ترويج هذه الوثيقة، معتبرة أن ما حصل يندرج في إطار التشويه وبثّ الأخبار الزائفة.






   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320809

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
19°-11
15°-11
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/12)     915,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/12)   26292 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026