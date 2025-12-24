فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c5db27e59a8.02510606_hoienfmpgklqj.jpg width=100 align=left border=0>

نفت النائبة فاطمة المسدي، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، ما تمّ تداوله بخصوص توجيهها مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد في شكل وشاية بزميلها النائب أحمد السعيداني، على خلفية مزاعم تتعلّق بتغييره “بوصلته السياسية” وتهكّمه على مؤسسة الرئاسة ورموز الدولة.

وأكدت المسدي أن الوثيقة المتداولة مراسلة مزوّرة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أنها لم توجّه أي مراسلة من هذا النوع.

وأعلنت النائبة عزمها مقاضاة كل من قام بنشر أو ترويج هذه الوثيقة، معتبرة أن ما حصل يندرج في إطار التشويه وبثّ الأخبار الزائفة.















