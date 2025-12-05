فاجعتان بحريّتان بين سيدي منصور وقابس… والبحث متواصل عن 3 مفقودين
شهد الساحل التونسي حادثتين أليمتين خلّفتا حالة من الحزن والصدمة في الأوساط البحرية، بين وفاة بحّارين في سيدي منصور وفاجعة أخرى في شاطئ السلام بقابس إثر انقلاب مركب صيد ساحلي كان يقل خمسة بحّارة.
أفاد ساسي علية، رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش، في مداخلة عبر إذاعة الجوهرة خلال فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد، بأن:
أفاد ساسي علية، رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش، في مداخلة عبر إذاعة الجوهرة خلال فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد، بأن:
* مركب صيد ساحلي غادر ميناء قابس مساء الأربعاء باتجاه الصخيرة لصيد السلطعون البحري، وعلى متنه 5 بحّارة جميعهم من عائلة واحدة.
* نحو الساعة السادسة أو السابعة مساءً، وأمام ظروف جوية صعبة وهبوب رياح، فقد المركب توازنه وانقلب في عرض البحر.
* تمكّن الحرس البحري من إنقاذ بحّار أول بعد أن رصده أحد المراكب، فيما تم العثور على ثانٍ حيًّا فجر الخميس وهو متشبّث بقطعة من عوامة.
ما يزال 3 بحّارة مفقودين: شقيقان وقريب لهما*، وتستمرّ عمليات البحث بمشاركة وحدات الحرس والبحّارة المتطوّعين، رغم تقلّبات الطقس وصعوبة الرؤية.
ظروف العمل البحري تزيد حجم المخاطرأوضح علية أنّ البحّارة يواصلون العمل رغم الظروف الجوية المتقلّبة بسبب:
* غياب مورد رزق ثابت: “البحّار يعيش من يومه… نهار يشتغل فيه ونهار ما يخدمش يبات بلا قوت”.
* تراجع الثروة السمكية بشكل كبير في خليج قابس، نتيجة:
* التلوّث الصناعي،
* الصيد العشوائي،
* تصحّر الأعشاب البحرية (الحشيش) التي تعدّ حضانة طبيعية للأسماك.
هذا التدهور دفع البحّارة إلى الابتعاد أكثر بحثًا عن الرزق واستخدام مراكب صغيرة في ظروف صعبة، بما يعرّضهم لمخاطر مضاعفة.
دعوة عاجلة لتعزيز عمليات البحثوجّه ساسي علية نداءً إلى السلط الجهوية والمركزية من أجل:
* توفير تعزيزات بحرية إضافية،
* دعم عمليات البحث قبل تدهور حالة الطقس،
* تسخير الإمكانيات الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكد أنّ الأمل في العثور على المفقودين ما يزال قائمًا:
“قدرة ربي فوق كل شيء… إن شاء الله نلقاوهم حيين.”
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319743