فاجعتان بحريّتان بين سيدي منصور وقابس… والبحث متواصل عن 3 مفقودين

شهد الساحل التونسي حادثتين أليمتين خلّفتا حالة من الحزن والصدمة في الأوساط البحرية، بين وفاة بحّارين في سيدي منصور وفاجعة أخرى في شاطئ السلام بقابس إثر انقلاب مركب صيد ساحلي كان يقل خمسة بحّارة.



أفاد ساسي علية، رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش، في مداخلة عبر إذاعة الجوهرة خلال فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد، بأن:



ظروف العمل البحري تزيد حجم المخاطر



دعوة عاجلة لتعزيز عمليات البحث



“قدرة ربي فوق كل شيء… إن شاء الله نلقاوهم حيين.”

* مركب صيد ساحلي غادرمساء الأربعاء باتجاهلصيد السلطعون البحري، وعلى متنه* نحو الساعة السادسة أو السابعة مساءً، وأمام، فقد المركب توازنه* تمكّن الحرس البحري من إنقاذبعد أن رصده أحد المراكب، فيما تم العثور علىوهو متشبّث بقطعة من عوامة.شقيقان وقريب لهما*، وتستمرّ عمليات البحث بمشاركة وحدات الحرس والبحّارة المتطوّعين، رغمأوضح علية أنّ البحّارة يواصلون العمل رغم الظروف الجوية المتقلّبة بسبب:: “البحّار يعيش من يومه… نهار يشتغل فيه ونهار ما يخدمش يبات بلا قوت”.في خليج قابس، نتيجة:* التلوّث الصناعي،* الصيد العشوائي،* تصحّر الأعشاب البحرية (الحشيش) التي تعدّ حضانة طبيعية للأسماك.هذا التدهور دفع البحّارة إلىواستخدام مراكب صغيرة في ظروف صعبة، بما يعرّضهم لمخاطر مضاعفة.وجّه ساسي عليةمن أجل:* توفير* دعم عمليات البحث قبل تدهور حالة الطقس،* تسخير الإمكانيات الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.وأكد أنّ الأمل في العثور على المفقودين ما يزال قائمًا: