بطاقات إيداع بالسجن في حق فتاة متهمة بترهيب النساء وسرقة هواتفهن في حي ابن خلدون*

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق فتاة تورّطت في استهداف نساء داخل سوق الملابس المستعملة "الفريب" بمنطقة حي ابن خلدون، وذلك بعد سلسلة من عمليات النشل وسرقة الأموال والهواتف الجوالة، مستغلة حالة الاكتظاظ داخل السوق.

وكشفت الأبحاث أنّ المتهمة نفّذت أكثر من 15 عملية سرقة استهدفت نساءً من مرتادي السوق.



وتمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بحي ابن خلدون من الإطاحة بها إثر كمين محكم، حيث تم ضبطها في حالة تلبّس لتُحال لاحقاً على قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنها بطاقات إيداع بالسجن.


