حي ابن خلدون: فتح بحث تحقيقي في وفاة مسترابة لامرأة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 12:47
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي على خلفية وفاة مسترابة لامرأة بجهة حي ابن خلدون، وذلك بهدف الوقوف على ملابسات الحادثة وظروفها.

كما أمرت النيابة برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بدقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319703


