البرلمان : ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025

واصل مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025، أعمال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة، برئاسةوبحضور وزيرة الماليةوالوفد المرافق لها. وأسفرت الجلسة عن المصادقة على مجموعة جديدة من الفصول الإضافية، جاءت على النحو التالي:

الفصول الإضافية المصادق عليها



حصيلة التعديلات



– تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير– ترسيم عاملات التنظيف المؤجّرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي– تعديل النظام الجبائي للمعدات والآليات المستعملة في السينما والصورة– نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويله– تسوية وضعية سواق شاحنات نقل الفسفاط والعملة– ضبط نظام التقاعد لأعضاء مجلس النواب– تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد– تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة– إحداث صندوق الصحة الحيوانية– توسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارات ليشمل التونسيين بالخارج لفائدة ذوي الإعاقة– الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة للاستعمال الفلاحي– إحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الضيعات الفلاحية الدولية– تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين قبل 2006 و2008– تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة– برنامج استثنائي لتسوية الوضعيات المهنية لأعوان الهيئات العمومية التي حُلّت أو توقّف نشاطها152517ورُفعت الجلسة العامة على أن تُستأنف الأشغال يوم، لاستكمال مناقشة باقي فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه برمّته.