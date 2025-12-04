البرلمان : ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025
واصل مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025، أعمال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها. وأسفرت الجلسة عن المصادقة على مجموعة جديدة من الفصول الإضافية، جاءت على النحو التالي:
الفصول الإضافية المصادق عليها الفصل الإضافي عدد 100 – تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير
76 نعم – 06 احتفاظ – 12 رفض
الفصل الإضافي عدد 102 – ترسيم عاملات التنظيف المؤجّرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي
60 نعم – 21 احتفاظ – 28 رفض
الفصل الإضافي عدد 103 – تعديل النظام الجبائي للمعدات والآليات المستعملة في السينما والصورة
57 نعم – 08 احتفاظ – 34 رفض
الفصل الإضافي عدد 109 – نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويله
76 نعم – 13 احتفاظ – 26 رفض
الفصل الإضافي عدد 111 – تسوية وضعية سواق شاحنات نقل الفسفاط والعملة
58 نعم – 12 احتفاظ – 27 رفض
الفصل الإضافي عدد 113 – ضبط نظام التقاعد لأعضاء مجلس النواب
77 نعم – 10 احتفاظ – 18 رفض
الفصل الإضافي عدد 115 – تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد
55 نعم – 12 احتفاظ – 29 رفض
الفصل الإضافي عدد 117 – تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة
73 نعم – 06 احتفاظ – 06 رفض
الفصل الإضافي عدد 119 – إحداث صندوق الصحة الحيوانية
62 نعم – 08 احتفاظ – 26 رفض
الفصل الإضافي عدد 123 – توسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارات ليشمل التونسيين بالخارج لفائدة ذوي الإعاقة
76 نعم – 09 احتفاظ – 24 رفض
الفصل الإضافي عدد 135 – الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة للاستعمال الفلاحي
60 نعم – 14 احتفاظ – 29 رفض
الفصل الإضافي عدد 138 – إحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الضيعات الفلاحية الدولية
60 نعم – 10 احتفاظ – 26 رفض
الفصل الإضافي عدد 139 – تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين قبل 2006 و2008
77 نعم – 09 احتفاظ – 18 رفض
الفصل الإضافي عدد 140 – تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة
56 نعم – 17 احتفاظ – 23 رفض
الفصل الإضافي عدد 143 – برنامج استثنائي لتسوية الوضعيات المهنية لأعوان الهيئات العمومية التي حُلّت أو توقّف نشاطها
63 نعم – 09 احتفاظ – 23 رفض
حصيلة التعديلات* عدد الفصول الإضافية المقبولة: 15
* عدد الفصول الإضافية المرفوضة: 25
* عدد الفصول الإضافية المسحوبة: 17
ورُفعت الجلسة العامة على أن تُستأنف الأشغال يوم الخميس 04 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، لاستكمال مناقشة باقي فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه برمّته.
