Babnet   Latest update 07:32 Tunis

البرلمان : ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f4018db1e58.25554259_nqlmogepkifjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 06:37 قراءة: 2 د, 10 ث
      
واصل مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2025، أعمال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها. وأسفرت الجلسة عن المصادقة على مجموعة جديدة من الفصول الإضافية، جاءت على النحو التالي:





الفصول الإضافية المصادق عليها

الفصل الإضافي عدد 100 – تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير
76 نعم – 06 احتفاظ – 12 رفض

الفصل الإضافي عدد 102 – ترسيم عاملات التنظيف المؤجّرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي
60 نعم – 21 احتفاظ – 28 رفض

الفصل الإضافي عدد 103 – تعديل النظام الجبائي للمعدات والآليات المستعملة في السينما والصورة
57 نعم – 08 احتفاظ – 34 رفض

الفصل الإضافي عدد 109 – نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويله
76 نعم – 13 احتفاظ – 26 رفض

الفصل الإضافي عدد 111 – تسوية وضعية سواق شاحنات نقل الفسفاط والعملة
58 نعم – 12 احتفاظ – 27 رفض

الفصل الإضافي عدد 113 – ضبط نظام التقاعد لأعضاء مجلس النواب
77 نعم – 10 احتفاظ – 18 رفض

الفصل الإضافي عدد 115 – تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد
55 نعم – 12 احتفاظ – 29 رفض

الفصل الإضافي عدد 117 – تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة
73 نعم – 06 احتفاظ – 06 رفض

الفصل الإضافي عدد 119 – إحداث صندوق الصحة الحيوانية
62 نعم – 08 احتفاظ – 26 رفض

الفصل الإضافي عدد 123 – توسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارات ليشمل التونسيين بالخارج لفائدة ذوي الإعاقة
76 نعم – 09 احتفاظ – 24 رفض

الفصل الإضافي عدد 135 – الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة للاستعمال الفلاحي
60 نعم – 14 احتفاظ – 29 رفض

الفصل الإضافي عدد 138 – إحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الضيعات الفلاحية الدولية
60 نعم – 10 احتفاظ – 26 رفض

الفصل الإضافي عدد 139 – تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين قبل 2006 و2008
77 نعم – 09 احتفاظ – 18 رفض

الفصل الإضافي عدد 140 – تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة
56 نعم – 17 احتفاظ – 23 رفض

الفصل الإضافي عدد 143 – برنامج استثنائي لتسوية الوضعيات المهنية لأعوان الهيئات العمومية التي حُلّت أو توقّف نشاطها
63 نعم – 09 احتفاظ – 23 رفض

حصيلة التعديلات

* عدد الفصول الإضافية المقبولة: 15
* عدد الفصول الإضافية المرفوضة: 25
* عدد الفصول الإضافية المسحوبة: 17


ورُفعت الجلسة العامة على أن تُستأنف الأشغال يوم الخميس 04 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، لاستكمال مناقشة باقي فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه برمّته.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319677


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 ديسمبر 2025 | 13 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:16
05:44
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
16°-11
17°-12
20°-14
19°-14
  • Avoirs en devises
    24603,5

  • (03/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41850 DT        1$ =2,94444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :