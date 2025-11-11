نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: “نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية”

شهد المعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، يوم الاثنين، انهيارًا جزئيًا في سقف إحدى قاعات التدريس، ما أدى إلى إصابة تلميذين من قسم الثالثة اقتصاد وتصرف بخدوش وكدمات طفيفة. وقد تمّ نقلهما إلى المستشفى المحلي بفرنانة لتلقّي الإسعافات الأولية، قبل أن يغادرا المؤسسة الصحية بإذن طبي بعد التأكد من استقرار حالتهما.



متابعة طبية ونفسية للتلاميذ وإغلاق القاعة



نائب محلي: “نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية”



«اتصلنا بالمكلف بالدراسات بالمندوبية الجهوية وأعلمنا بأنّ معهد عبد الحميد الغزواني مبرمج للصيانة، لكن إلى اليوم لم تُنفّذ أي أشغال ولم نرَ نتائج ملموسة على الميدان».

وضع متردٍّ في عديد المؤسسات



مطالب بالتحرك العاجل



أوضح المتحدث باسم المندوبية الجهوية للتربية أنّه تمّ، إلى جانب، في انتظار نتائجالتي يجريها مختصون أوفدتهم المصالح الجهوية في ذات اليوم. كما تمّبصفة احترازية.وخلال مداخلته في فقرة، أكد، أنّ هذه الحادثة «ليست مفاجئة»، مشيرًا إلى أنّهبالجهة.وأوضح الخميسي أنّهوالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لصيانة المعهد والإعداديات والمدارس الابتدائية. وأضاف:وأشار النائب إلى أنّ حادثة فرنانة تُعيد تسليط الضوء على، حيث تعاني عديد المعاهد والمدارس من، ما يعرّض سلامة التلاميذ والإطار التربوي إلى مخاطر جدية.وختم الخميسي مداخلته بالدعوة إلى، مؤكدًا أنّ «سلامة التلاميذ خط أحمر ولا تحتمل التأجيل»، مشددًا على ضرورة تحملفي الوقاية من حوادث مماثلة قد تكون عواقبها وخيمة.