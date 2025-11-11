Babnet   Latest update 09:01 Tunis

نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"

شهد المعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، يوم الاثنين، انهيارًا جزئيًا في سقف إحدى قاعات التدريس، ما أدى إلى إصابة تلميذين من قسم الثالثة اقتصاد وتصرف بخدوش وكدمات طفيفة. وقد تمّ نقلهما إلى المستشفى المحلي بفرنانة لتلقّي الإسعافات الأولية، قبل أن يغادرا المؤسسة الصحية بإذن طبي بعد التأكد من استقرار حالتهما.

متابعة طبية ونفسية للتلاميذ وإغلاق القاعة


أوضح المتحدث باسم المندوبية الجهوية للتربية أنّه تمّ تمكين جميع تلامذة القاعة التي جدّت فيها الحادثة من متابعة طبية ونفسية، إلى جانب إخلاء القاعة ومنع التدريس بها مؤقتًا، في انتظار نتائج المعاينات الفنية التي يجريها مختصون أوفدتهم المصالح الجهوية في ذات اليوم. كما تمّ إغلاق الجناح الذي يحتوي على القاعة المتضررة بصفة احترازية.


نائب محلي: “نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية”

وخلال مداخلته في فقرة “Arrière Plan” على إذاعة الجوهرة أف أم، أكد لطيف الخميسي، النائب بالمجلس المحلي بفرنانة، أنّ هذه الحادثة «ليست مفاجئة»، مشيرًا إلى أنّه تم التنبيه سابقًا إلى تردّي البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية بالجهة.

وأوضح الخميسي أنّه تمّت مراسلة الإدارة الجهوية للتربية بجندوبة والتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لصيانة المعهد والإعداديات والمدارس الابتدائية. وأضاف:
«اتصلنا بالمكلف بالدراسات بالمندوبية الجهوية وأعلمنا بأنّ معهد عبد الحميد الغزواني مبرمج للصيانة، لكن إلى اليوم لم تُنفّذ أي أشغال ولم نرَ نتائج ملموسة على الميدان».

وضع متردٍّ في عديد المؤسسات

وأشار النائب إلى أنّ حادثة فرنانة تُعيد تسليط الضوء على الوضعية الحرجة التي تعيشها المؤسسات التربوية بجهة جندوبة، حيث تعاني عديد المعاهد والمدارس من اهتراء الأسقف والجدران وتسربات المياه ونقص الصيانة الدورية، ما يعرّض سلامة التلاميذ والإطار التربوي إلى مخاطر جدية.

مطالب بالتحرك العاجل

وختم الخميسي مداخلته بالدعوة إلى تفعيل برامج الصيانة المبرمجة وتخصيص اعتمادات فورية للتدخل العاجل، مؤكدًا أنّ «سلامة التلاميذ خط أحمر ولا تحتمل التأجيل»، مشددًا على ضرورة تحمل وزارة التربية والسلط الجهوية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية من حوادث مماثلة قد تكون عواقبها وخيمة.


