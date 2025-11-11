نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: “نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية”
شهد المعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، يوم الاثنين، انهيارًا جزئيًا في سقف إحدى قاعات التدريس، ما أدى إلى إصابة تلميذين من قسم الثالثة اقتصاد وتصرف بخدوش وكدمات طفيفة. وقد تمّ نقلهما إلى المستشفى المحلي بفرنانة لتلقّي الإسعافات الأولية، قبل أن يغادرا المؤسسة الصحية بإذن طبي بعد التأكد من استقرار حالتهما.
متابعة طبية ونفسية للتلاميذ وإغلاق القاعة
أوضح المتحدث باسم المندوبية الجهوية للتربية أنّه تمّ تمكين جميع تلامذة القاعة التي جدّت فيها الحادثة من متابعة طبية ونفسية، إلى جانب إخلاء القاعة ومنع التدريس بها مؤقتًا، في انتظار نتائج المعاينات الفنية التي يجريها مختصون أوفدتهم المصالح الجهوية في ذات اليوم. كما تمّ إغلاق الجناح الذي يحتوي على القاعة المتضررة بصفة احترازية.
نائب محلي: “نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية”وخلال مداخلته في فقرة “Arrière Plan” على إذاعة الجوهرة أف أم، أكد لطيف الخميسي، النائب بالمجلس المحلي بفرنانة، أنّ هذه الحادثة «ليست مفاجئة»، مشيرًا إلى أنّه تم التنبيه سابقًا إلى تردّي البنية التحتية لعدد من المؤسسات التربوية بالجهة.
وأوضح الخميسي أنّه تمّت مراسلة الإدارة الجهوية للتربية بجندوبة والتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لصيانة المعهد والإعداديات والمدارس الابتدائية. وأضاف:
«اتصلنا بالمكلف بالدراسات بالمندوبية الجهوية وأعلمنا بأنّ معهد عبد الحميد الغزواني مبرمج للصيانة، لكن إلى اليوم لم تُنفّذ أي أشغال ولم نرَ نتائج ملموسة على الميدان».
