رابطة ابطال افريقيا - بيراميدز المصري يصعد الى دور المجموعات

Publié le Vendredi 31 Octobre 2025
      
تاهل نادي بيراميدز المصري حامل اللقب الى دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بتغلبه على نادي التامين الاثيوبي بثنائية نظيفة في اياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القاري امس الخميس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وسجل هدفي نادي بيراميدز مصطفى زيكو (11) والبرازيلي ايفرتون (90+1).
وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت على نفس الملعب ايضا بسبب عدم تأهيل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ملعب الفريق الاثيوبي انتهت بالتعادل 1-1.

وستحسم البطاقة التاهيلية الاخيرة لدور المجموعات يوم الاحد المقبل بين نهضة بركان المغربي وضيفه اهلي طرابلس الليبي. وكان الفريقان تعادلا ذهابا في ليبيا 1-1.


