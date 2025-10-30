Babnet   Latest update 15:22 Tunis

القطار الوردي بتوزر: سقوط ثلاث نساء في حفرة أمام محطة القطارات

Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 14:35
      
شهدت مدينة توزر صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 حادثة تمثلت في سقوط ثلاث نساء في حفرة أمام محطة القطارات، وذلك على هامش تظاهرة القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي.

وأكد عماد الكريفي، رئيس جمعية الكرامة بتوزر، أن الحادثة وقعت أثناء توافد عدد كبير من النساء للمشاركة في فعاليات القطار الوردي، مشيرًا إلى أنّ الإصابات كانت طفيفة ولله الحمد.

وأوضح أن إحدى السيدات تمكّنت من الخروج من الحفرة بمساعدة المواطنين، فيما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخراج المرأتين الأخريين، قبل أن يتم نقلهنّ إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



وكان القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي قد حلّ، في دورته السادسة، اليوم الخميس بولاية توزر، حيث قدّم خدماته الصحية في مدينتي توزر ودقاش.
وشهدت التظاهرة إقبالًا كبيرًا من النساء للاستفادة من الفحوصات الطبية المجانية، التي شملت تقصي سرطان الثدي والتصوير الطبي والتحاليل الخاصة بالسكري وضغط الدم، إلى جانب أنشطة توعوية حول الرضاعة الطبيعية وأهمية الكشف المبكر.

وينتظم القطار الوردي بمبادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت شعار "على خاطركم القطار الوردي رجعلكم" ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي، حيث تولى طاقم طبي وشبه طبي تابع للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إلى جانب مشاركة أطباء الصحة العمومية وجمعيات متخصصة، تأمين العيادات المجانية للتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية "سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم" بالتوازي مع أنشطة تحسيسية حول الفحص المبكر ودوره في الوقاية والعلاج.


الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
